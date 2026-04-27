El Gobierno adjudica a Alcoa una inyección de 40 millones de euros para la descarbonización de su planta en Galicia

El presidente del Gobierno anunció este lunes que el Ejecutivo ha adjudicado 518 millones de euros a 18 proyectos en la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico (PERTE) para la Descarbonización Industrial. Durante su intervención en la segunda edición del foro internacional Invest in Spain Summit, que se celebra en el Teatro Real de Madrid y reúne a directivos de 75 multinacionales, Pedro Sánchez aseguró que el compromiso de España con la descarbonización de la económica y la transición ecológica «es firme». Fuentes del Ministerio de Industria desglosaron que de esos 518 millones, 341 millones irán al sector cementero. Entre las empresas beneficiadas están Cemex, con 172 millones o Molins, con 41 millones de euros. El perte también beneficiará al sector químico, al aluminio y al papel, con empresas como Alcoa, con 40 millones para su planta de Galicia, o Ebonic, con más de 30 millones de euros.

Sánchez se dirigió a los inversores y de manera contundente señaló que «si queréis extraer combustibles fósiles, nuestra puerta estará cerrada. Nuestra puerta es verde y no es el lugar en el que al que acudir para combustibles fósiles. Nuestro compromiso con la descarbonización es firme, es un 100%». El presidente destacó que de las cinco grandes economías europeas, ninguna otra es capaz de combinar la receta española con tanto éxito. Así, Sánchez enumeró «crecimiento récord, dinamismo laboral, agenda verde, infraestructuras de primera, servicios públicos también de primera, y una apuesta irrenunciable por la apertura y el talento».

Aunque el jefe del Ejecutivo reconoció que «nos quedan muchos retos por delante, uno de los principales el seguir reduciendo la tasa de paro y principalmente el acceso a la vivienda». Sin embargo, insistió en que España crea «más de la mitad del empleo de la UE, con tan solo una décima parte de su población», además de ser «la economía que más creció de las cinco grandes de Europa». «Esa es la realidad económica de nuestro país. Lo demás, puede formar parte del debate público y político, pero no se parece con la realidad», apostilló. Sánchez subrayó que «en medio del actual desorden mundial, España es un auténtico refugio seguro» y prometió a los inversores un «crecimiento equilibrado y dinamismo económico, resiliencia ante las crisis actuales y unas finanzas públicas cada vez más sólidas». «Una trilogía que convierte a España en una apuesta segura. Una apuesta al alza que los inversores internacionales reconocen cada vez más», señaló.

Por último, hizo una llamada a los inversores señalando que «queremos una Europa de oportunidades y de inversión para todos. Algunas naciones utilizan muchas máscaras para tapar la verdadera identidad. En contraste, España se muestra a sí misma al mundo como verdaderamente es. Si te pones enfermo, el sistema sanitario público se hará cargo de ti. No importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas; si quieres invertir, encontrarás estabilidad y si te quieres quedar, tendrás los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano», recalcó.

Un Estado de Derecho «sólido»

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que España está preparada para hacer frente a los retos actuales, entre los que citó la transición energética, la reindustrialización de Europa, la infraestructura digital, la seguridad de la cadena de suministro y la integración de la inteligencia artificial en la economía productiva. «Todo lo estamos haciendo con un paso firme con acceso», aseguró Cuerpo, y recordó ante los inversores que España cuenta con capacidad de energía renovable, red de fibra óptica de la OCDE y aeropuertos internacionales. También presentó a España como un país para invertir por sus «activos no tangibles», como su capacidad de ser puente entre continentes, así como por su calidad de vida y seguridad personal.

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Además, recalcó que España es un Estado de Derecho «sólido» y con capacidad para ser «campeones nacionales» en muchos sectores como las renovables, como el comercio y la banca. «Este esfuerzo va a continuar con vosotros como parte del mismo. Hoy déjenme decirles que están en el lugar a en el momento adecuado, señor presidente, tiene la palabra», dijo a los inversores.