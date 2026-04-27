508 euros el metro cuadrado y a menos de una hora de Vigo: así es el pueblo mas barato de la provincia para comprar un casa según Idealista

El precio de la vivienda, tanto en alquiler como en venta, se mantiene como la principal preocupación de los gallegos jóvenes y no tan jóvenes. La crisis habitacional que atraviesa España y muchos otros países occidentales no parece tener un final a la vista, pero de vez en cuando deja entrever algún oasis para quienes buscan un hogar.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en venta en Vigo llegó en marzo a los 2.424 euros, la cifra más elevada desde febrero de 2010. Esta cifra está 1.916 euros por encima de la media del pueblo más barato de toda la provincia de Pontevedra.

Aunque se trata de una localidad algo alejada de las localidades más pobladas del sur de Galicia, su buen clima, la naturaleza que la rodea, su cercanía a Portugal y el precio asequible de su parque de vivienda; podrían hacer del municipio pontevedrés de Arbo una opción a tener en cuenta para muchas personas.

Arbo: el pueblo más barato de Pontevedra

Mientras el precio por metro cuadrado medio de la provincia ha crecido en un 8,4 % entre marzo del 2025 y marzo del 2026, Arbo ha experimentado un ligero descenso del 0,8% interanual. Eso sí, la tendencia en el primer trimestre del año es a la alza — aumento del 1,2 %— y de febrero a marzo el coste medio ha crecido en un 4,2 % hasta situarse en los 508 €/m2, 21 euros más que el mes anterior.

El municipio de Arbo se encuentra enclavado en el corazón de una de las más bellas comarcas de la provincia. Conocida como la «capital de la lamprea», esta localidad es un lugar de culto para quienes aprecian el sabor del manjar más feo de Galicia. Además del particular pez milenario, los tres ríos que bañan el municipio, Deva, Cea y Miño; le confieren a Arbo un microclima especial que permite la práctica de cualquier actividad en la naturaleza durante todo el año y lo convierten en uno de los lugares más idóneos para el cultivo de la vid y, por lo tanto, en el lugar de origen de algunas de las mejores bodegas de la D.O. Rías Baixas, tanto de Albariño como de tinto.

A pesar de su cercanía con Portugal —a 22 minutos de Monção y a 10 de Melgaço—, Arbo no se encuentra particularmente cerca de ninguno de los principales núcleos económicos de la provincia, y su situación alejada de la costa reduce el interés de posibles compradores que trabajan fuera del propio municipio. Con todo, sigue siendo la localidad con la vivienda más asequible de toda la provincia y se encuentra a 50 minutos de Vigo y poco más de una hora de Pontevedra, así como a 53 minutos de Ourense. Esta ubicación podría hacer plantearse a más de uno si puede llegar a compensar lo barato del lugar con el gasto en gasolina para llegar al trabajo.

Para entender el coste tan bajo del metro cuadrado, primero debemos tener en cuenta las características de su parque inmobiliario. La oferta de vivienda en venta no es muy amplia y está compuesta principalmente por casas rústicas que en la mayoría de casos necesitan una reforma total.

Solo 99 euros por debajo del máximo histórico de la provincia

A marzo de 2026, según muestra esta tabla de Idealista, la provincia de Pontevedra registraba un coste de 1.836 €/m2 de media. Durante el último año este valor ha aumentado en un 8,4%, lo que nos deja a solo 99 euros menos que el máximo histórico de la provincia, 1.935 €/m2 en junio de 2007. Los precios varían de forma notable entre concellos, dejándonos una diferencia de 2.614 euros entre Arbo, la localidad más barata, y Sanxenxo, la más cara.

Municipios más baratos de la provincia de Pontevedra

Arbo: 508 €/m2 A Cañiza: 714 €/m2 Lalin: 796 €/m2 Mondariz: 976 €/m2 A Guarda: 1.002 €/m2 O Rosal: 1.014 €/m2

Municipios más caros de la provincia de Pontevedra