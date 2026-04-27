La planta de Forvia en Ourense cambia de manos: confirmada la venta de la división Interiors al fondo Apollo

Ya es una realidad. La planta de Forvia (antigua Faurecia) en Ourense cambia de manos. Y, como ya se publicó la semana pasada, su nuevo dueño es el fondo Apollo Global Management Inc., el dueño del Atlético de Madrid. Ambos grupos han confirmado esta mañana la operación y la dirección de la factoría ourensana ha convocado una reunión con la plantilla para esta tarde. La venta está valorada en 1.820 millones de euros y se prevé que el cierre se produzca a finales de año.

A través de sendos comunicados, Apollo y Forvia han anunciado la transacción. El CEO de Forvia, Martin Fischer, fue el encargado de firmar una carta enviada a los trabajadores comunicando una operación que está sujeta a la información o consulta de los órganos de representación de los trabajadores y a las autorizaciones reglamentarias habituales.

«El proyecto de transacción anunciado hoy refleja la solidez y el liderazgo de Forvia Interiors, así como la experiencia y el compromiso de sus equipos. Pone de relieve la sólida base industrial del grupo de negocio, su posicionamiento en el mercado y su potencial de creación de valor. Quisiera dar las gracias a todos los empleados de Interiors por su contribución. Creemos que Apollo cuenta con la experiencia y las capacidades necesarias para apoyar al grupo de negocio Interiors en su próxima fase de crecimiento», indicó Fischer.

El fondo, por su parte, destaca que se hace con «un proveedor líder mundial de sistemas de interiores para automóviles». De hecho, la división representa aproximadamente el 18% de los ingresos consolidados de Forvia (unos 4.800 millones de euros en 2025) y tiene 59 centros de producción y 8 centros de I+D repartidos por 19 países y más de 31.000 empleados en todo el mundo. Una de esas bases está en Ourense.

«El sector de los interiores para automóviles está evolucionando rápidamente, a medida que los fabricantes diferencian cada vez más sus vehículos a través del diseño del habitáculo, los materiales de alta calidad y las nuevas tecnologías. Como empresa independiente con un liderazgo y unos recursos específicos, la división de interiores de Forvia estará bien posicionada para aprovechar estas tendencias y ofrecer un valor aún mayor a sus socios OEM en todo el mundo», indicó Michael Reiss, socio de capital riesgo de Apollo.

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Según la antigua Faurecia, «los nuevos propietarios tienen la intención de apoyar el desarrollo y la transformación del grupo de negocio de Interiores, aprovechando su experiencia y su enfoque de propiedad exclusiva».