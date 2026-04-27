La hostelería gallega defiende la regularización de emigrantes: «Hay que permitirles que puedan trabajar, pero dándoles un futuro y una formación»

La Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña acogió este lunes la inauguración de un nuevo curso AFD de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, una acción formativa para personas desempleadas respaldada por la Xunta de Galicia. El presidente de la entidad coruñesa, Héctor Cañete, explicó que la visita del presidente estatal de Hostelería, José Luis Álvarez Almeida, servía para conocer «el funcionamiento de nuestros cursos» y subrayó que en el sector existe «una necesidad de empleo muy grande». Aunque este curso estaba abierto a toda la población, los 15 participantes en esta ocasión son migrantes. Tanto Cañete como Almeida aprovecharon para defender la regularización de estas personas que ayudará a paliar la falta de mano de obra en el sector.

El presidente estatal de Hostelería vinculó esta formación con la incorporación laboral de personas migrantes regularizadas, un colectivo que, según dijo, necesita una oportunidad acompañada de preparación profesional. «Lo que hay que hacer es regularizarlos, permitirles que puedan trabajar, pero dándoles un futuro y dándoles una formación», defendió Almeida, que puso a Galicia como ejemplo de una forma de actuar basada en «no quedarse de brazos cruzados».

Cañete explicó que la hostelería sigue siendo una salida natural para buena parte de las personas migrantes que acceden al mercado laboral y apuntó a la cercanía de la temporada de verano como un factor que aumenta la demanda. «Hay empleo de sobra en hostelería», aseguró, aunque matizó que ese empleo requiere preparación previa porque muchos trabajadores de fuera de España «desconocen cómo tratar el producto local», desde el pescado hasta elaboraciones tradicionales como el pulpo.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, incidió también en la importancia de estos cursos para facilitar la entrada en el mercado laboral. «Les estamos dando una oportunidad de vida, una oportunidad de un trabajo», señaló, al tiempo que recordó que la formación incluye una certificación de profesionalidad y busca una incorporación «regularizada» a un sector que, en Galicia, «tiene demanda de empleados».

Elogios al modelo coruñés

Preguntado por si el problema es la falta de trabajadores o la falta de personal formado, Almeida respondió que «trabajadores ahora vamos a encontrar», pero advirtió de que la clave está en su cualificación. «No es cuestión de tener personas, es cuestión de tener personas formadas», sostuvo, antes de añadir que muchos alumnos necesitan aprender desde la base «cómo se habla y cómo se piden las cosas en una cocina».

Álvarez Almeida elogió el modelo coruñés y recordó que ya conocía la escuela de etapas anteriores, aunque era su primera visita como presidente nacional. «Vuelvo a un centro plenamente equipado, plenamente actualizado y plenamente vivo», afirmó, antes de destacar que lo que más valora en sus recorridos por España es «ver alumnos» y comprobar que los centros de formación tienen actividad real.

Cañete destacó que A Coruña cuenta con dos escuelas de hostelería vinculadas al propio sector empresarial, algo que, según señaló, «no es habitual» y que convierte a la provincia en una referencia formativa. «Son las únicas que hay en Galicia y hay muy pocas en España», afirmó el presidente de la asociación, que defendió que en estos centros se imparte «una formación muy necesaria» para responder a las demandas de bares, restaurantes y hoteles.

La importancia de la formación

Do Campo cifró el apoyo de la Xunta a la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña en 18 cursos desde el inicio de la legislatura, con una inversión de 1,1 millones de euros. «Es una clara apuesta de colaboración institucional», afirmó la delegada, que agradeció a la entidad hostelera su disposición a «facilitar esa formación a muchas personas que quieren trabajar en este sector».