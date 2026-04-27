El bum del empleo tecnológico en Galicia pisa el freno por el impacto de la IA, la normalización pospandemia de la digitalización y la incertidumbre global

Meta abre la puerta de salida a uno de cada diez trabajadores. Alrededor de 8.000 despidos que, además, no tardarán mucho. En el documento interno de la compañía que desglosa el plan y que acaba de salir a la luz, la propietaria de Facebook, de WhatsApp e Instagram espera ejecutarlos a partir del próximo 20 de mayo. El equipo liderado por Mark Zuckerberg quiere pasar la tijera a la plantilla para compensa los mayores gastos en el despliegue de la IA y los centros de datos, dos áreas a las que destinará casi 60.000 millones de dólares (unos 51.300 millones de euros). Y no es la única tecnológica con recortes en camino.

Microsoft habla de bajas voluntarias y, por primera vez en sus 50 años de historia, de jubilaciones anticipadas para el 7% del personal, unos 8.700 trabajadores. Quiere ahorrar costes en personas para orientarlos a la tecnología. Varios medios especializados estiman que el sector, especialmente en Estados Unidos, lleva anunciados 95.000 despidos en lo poco que va de 2026. El ajuste se extiende incluso a otro perfil de compañías. Nike quiere echar a 1.400 personas del departamento de operaciones globales, y más concretamente del área de tecnología. En los últimos días en España se han conocido los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de la consultora Capgemini (750 ceses) o la firma de servicios digitales Inetum (425).

En el mercado laboral gallego se nota ya el cambio de ciclo en el empleo tecnológico. Programación, consultoría y otras actividades vinculadas a la informática crearon 420 puestos de trabajo en 2025, casi la mitad que el ejercicio anterior (737). Es el menor incremento de afiliaciones desde 2013, lejos de los años en los que se superaron con creces los 1.000 nuevos cotizantes, según los últimos datos de la Seguridad Social. El resto de las actividades ligadas a las TIC en la comunidad arroja caídas en la ocupación. En telecomunicaciones, con 3.400 trabajadores, hubo una caída de más de 200 cotizantes; y 9 menos en servicios de información (1.161).

Ese 2025 acabó, además, con un fortísimo descenso de las vacantes pendientes de cubrir en todo el sector STEM (el acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Las empresas de más de diez asalariados tenían disponibles 1.776 puestos, un 33% menos que en el tercer trimestre y un 50% por debajo del cierre de 2024, según el balance del Instituto Galego de Estatística (IGE).

Las causas

Luis Rey, director de operaciones de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia (INEO), cree esta caída responde más a una prudencia empresarial que a un equilibrio estructural entre oferta y demanda. «Venimos de un ciclo 2021–2023 en el que la demanda tecnológica creció a doble dígito anual en muchas áreas, impulsada por la digitalización y los fondos europeos. En 2024–2025, se observa una fase de consolidación: las empresas priorizan eficiencia, optimización de equipos y automatización», explica.

La expansión del uso de la inteligencia artificial es uno de los factores que han cambiado este panorama. El mismo sector que la trabaja sufre las consecuencias del desarrollo a gran escala. «La adopción de herramientas basadas en IA generativa permite incrementos de productividad estimados entre el 15% y el 30% en tareas de desarrollo de software y análisis de datos, lo que reduce la necesidad de ampliar plantillas al mismo ritmo que antes», manifiesta Rey.

El gerente del centro tecnológico Gradiant, Fernando Jiménez, atribuye la merma en vacantes y la desaceleración en la contratación a las incertidumbres existentes «a nivel global y político». Las inversiones de las empresas se ven afectadas, sobre todo el gasto de personal a largo plazo. «Si eres una empresa que está utilizando cierta tecnología americana, como usamos todos, puedes llegar a tener cierta inquietud de que haya una guerra comercial o que se establezcan restricciones para comercializar con productos, sobre todo americanos», comenta. Señala que se trata de una «ralentización momentánea», pero que la tendencia es «superalcista, de generación de mucha actividad», especialmente a raíz de la pandemia del coronavirus. «Las pequeñas empresas están muy afectadas por la inflación de los costes laborales y prefieren quedarse como están antes que seguir incorporando gente e invertir», relata también Antonio Rodríguez, presidente del Clúster TIC Galicia.

Talento

El problema por la escasez de talento no escampa. «Según distintos informes sectoriales nacionales, entre el 35% y el 45% de las empresas tecnológicas reconocen dificultades para cubrir puestos especializados», apunta el director de operaciones de INEO. Expertos en ciberseguridad, arquitectos de sistemas y soluciones cloud capaces de gestionar grandes volúmenes de datos, ingenieros especialistas en inteligencia artificial y automatización avanzada, así como profesionales en la integración de sensores y hardware, se alzan entre los perfiles más demandados por la parte empresarial.

«Es bueno que haya un poquito de escasez. Valoriza el talento y ayuda a que nuestros empleados tengan la recompensa que se merecen porque en las TIC es fácil ver quién aporta la diferencia. Tener exceso de oferta, muchísimos titulados que no encuentran trabajo y que tiran para abajo los salarios tampoco es bueno, ni los empresarios lo queremos», alega el presidente del Clúster TIC Galicia. El déficit de personal cualificado provoca una fuerte competencia, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de perfiles con tasas de paro técnico cercanas al pleno empleo.

«Durante los últimos cinco años, ha habido tantas necesidades de personas con una especialización alta que ha habido cierto movimiento entre empresas del entorno», cuenta el gerente de Gradiant. Las entidades ofrecían a los expertos salarios más elevados que los de sus rivales con el fin de que se uniesen a su equipo. «Lo bueno que tienen las TIC es que si produces, progresas muy rápido en salario. Los sueldos suben por lo que tú aportas a la empresa y lo difícil que es sustituirte.», afirma Antonio Rodríguez. Ante esta posibilidad de marcha de empleados, destaca la importancia de tener «cantera joven» en la empresa, en la que se debe invertir en formación. «Hay que ver esto como una oportunidad para que ese perfil crezca. A lo largo de mi experiencia profesional, he tenido gratísimas sorpresas con personas que tenían un perfil a priori muy junior y que luego acabaron sobrepasando las expectativas de largo», narra Fernando Jiménez.

«Entre 2021 y 2023 los salarios en perfiles tecnológicos crecieron en muchos casos entre un 10% y un 20%, especialmente en áreas como ciberseguridad, datos o cloud. En perfiles muy especializados, cambiar de empresa puede suponer mejoras salariales de un 15 a un 25%», detalla Luis Rey. Hay firmas incapaces de asumirlo. «Cuando buscas a una persona muy sénior y no la encuentras o no la puedes pagar porque los costes de tu proyecto no resisten, lo habitual es contratar a una persona de menor perfil que el planteado inicialmente —detalla Jiménez—. Cuando un proyecto requiere de perfiles muy especializados y el proceso de selección es extenso, es común dividir el proyecto en varias etapas, externalizar partes concretas o incluso se rechaza el proyecto.