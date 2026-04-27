El acelerón internacional dispara un 156% la cartera de pedidos de Copasa, hasta 4.500 millones de euros, y coloca a Oriente Medio como segundo gran mercado

Recién cumplidos los 40 años de historia, Copasa exprime su estrategia de crecimiento «basada en criterios de rentabilidad y en el mantenimiento de niveles de endeudamiento acordes con su política financiera». Se expande en diversificación, con una cartera que incluye obras ferroviarias, hidráulicas, viarias y de edificación, además del mantenimiento y la explotación de las infraestructuras ejecutadas y los servicios de tratamiento de aguas, gestión de aparcamiento y recogida de residuos urbanos; y en territorios, consolidando su vocación claramente internacional. De hecho, el enorme salto en el mercado exterior explica el crecimiento disparado de los pedidos. Acumulaba a cierre del pasado 2025 proyectos por valor de 4.503 millones de euros, un 156% más que en 2024 (1.758 millones), según el balance que acaba de publicar el grupo liderado por José Luis Suárez.

«La estrategia de contratación de Copasa se caracteriza por un enfoque conservador, que implica un estudio exhaustivo de cada proyecto, la evaluación de los países en los que opera y la selección cuidadosa de socios», indica el holding con sede central en Ourense. Busca «proyectos de alta especialización y rentabilidad, donde puede maximizar su excelente capacidad técnica», con la prioridad puesta en el modelo de concesiones «que proporciona flujos de ingresos predecibles y recurrentes, así como un entorno regulatorio estable».

La cartera nacional se sitúa ahora mismo en poco más del 21% del total de las futuras actuaciones, unos 948 millones de euros. La internacional pasa de 780 millones en 2024 a 3.554 millones en 2025, prácticamente el 80%. Los contratos en curso de realización rozan los 4.400 millones de euros y los que todavía no comenzaron ascienden a 104 millones. Muy por encima del resto destaca el área de servicios: 3.508 millones. En ingeniería civil se superan los 823 millones; y 170 millones en edificación.

El negocio

La facturación de Copasa avanzó el 0,9% a lo largo de 2025, hasta los 433,2 millones de euros. La obra civil aportó el 44,4% y el 23% la edificación. Uno de cada diez euros del negocio estuvo en prestación de servicios; el 6,8% por la gestión de residuos urbanos; el 6,1% fueron ingresos por conservación de carreteras; y el 5,7% de carácter financiero por acuerdos de concesión.

España se mantiene a la cabeza de la cifra de negocio con 320 millones de euros tras un alza del 6,6%. Oriente Medio y Arabia dan el sorpasso a América del Sur. Se colocan como segundo gran mercado de Copasa: 53,4 millones de euros, un 30,7% por encima de 2024. Las ventas en Sudamérica mermaron el 16% (39,1 millones) y el 34,8% en EE UU (20,6 millones).

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Copasa ganó 22,9 millones de euros. El beneficio cayó el 33%. La deuda financiera acumula ya tres ejercicios consecutivos a la baja: en 2025 bajó el 14%, con 229 millones de euros. La plantilla alcanzó los 2.080 empleos después de un incremento de más de 600 efectivos.