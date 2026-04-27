Más de 50 proyectos participarán en la cumbre de emprendimiento The Way Startup Summit con 200 inversores en Vigo

Más de 50 empresas emergentes y 200 inversores tanto del panorama nacional como internacional se dan cita en Vigo en «el mayor evento de emprendimiento del noroeste peninsular» que volverá a situar a Galicia en el mapa de la innovación, tal y como asegura David Regades, delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca. Se trata del congreso gratuito The Way Startup Summit, celebrado durante los días 6, 7 y 8 de mayo en el que se esperan más de 1.500 asistentes. El encuentro tiene como objetivo la creación de empleo en una apuesta por el emprendimiento y las nuevas iniciativas, así como de diversificar la economía del área viguesa.

El acto cuenta con un programa de «mucho valor y mucho peso» que abarca temas relacionados con la biotecnología, el sector servicios, del ocio, de la cultura y de la seguridad y la defensa. Participarán varios referentes de emprendimiento, tanto de entidades privadas como públicas. «Algunos de los vamos a poner han fracasado por la importancia que tiene también conocer el fracaso para aprender y quitar ese estigma de que el fracaso no tiene que ser un punto y final, sino una experiencia más para ser capaces de asumir incertidumbres en el futuro», defiende Regades.

Lalo García, director de la tercera edición de The Way Startup Summit, destaca el «éxito» de la cita y su crecimiento anual. «Hemos pasado de tener que llamar a los inversores a que nos llamen ellos y nos pidan participar», cuenta el director. «A día de hoy —añade—, vamos con un 20% más de registros que el año pasado». García también señaló la importancia de este «plan estratégico» en el futuro de la comunidad, ya que «va a hacer que ese talento cree empresas y genere el PIB de los próximos años».

Desde la izquierda: Ana Ortiz, David Regades, Abel Caballero y Lalo García. / Pedro Mina

El congreso se desarrolla a lo largo de tres jornadas. Arranca con un tour de inversores en Ourense en el que los asistentes podrán conocer de primera mano el tejido empresarial gallego y acercarse a proyectos con alto potencial. Las dos jornadas siguientes tienen lugar en el Palacio de la Oliva de Vigo.

Habrá un área dedicada al emprendimiento, donde los asistentes podrán conocer casos de éxito y realizar workshops orientados a impulsar el crecimiento de los proyectos. La aplicación práctica de la IA tendrá un papel protagonista. La de innovación se centra en los principales retos y tendencias de «sectores clave de nuestra economía, como automoción, aeroespacial, alimentación o deporte, entre otras», tal y como señaló Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta de Galicia. «Eventos como este son fundamentales porque permiten conectar emprendedores, inversores, empresas e instituciones», proclamó. Por último, en el espacio dedicado a la inversión, las más de 50 startups podrán exponer delante de más de 200 inversores sus propuestas de negocio para conseguir oportunidades reales de financiación.

Endeavor, «la principal red de networking a nivel internacional», protagonizará una de las actividades más relevantes en la que se abordarán los retos del crecimiento empresarial junto a expertos internacionales. Como novedad, además de Portugal, el evento contará con Uruguay como país invitado, reforzando así la dimensión del congreso. «Vamos a poder conocer como ellos desde la universidad están sacando unicornios», según afirma Lalo García, en referencia a las empresas valoradas en más de mil millones de euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, resaltó el crecimiento y consolidación del encuentro desde sus orígenes. «El éxito de un proyecto se mide en las expectativas que genera y The Way ya tiene lista de espera de empresas y proyectos que quieren participar. Eso es la economía también, identificar aquellos elementos neurálgicos que generan crecimiento en Galicia, compartir procesos y cooperar. Eso es el futuro y ya estamos viviendo en él», concluyó el regidor.