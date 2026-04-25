Pevasa triplica pérdidas y enfrenta vencimientos de deuda por 40 millones de euros solo este año 2026

Al igual que la evolución de la pesca industrial gallega no puede entenderse sin la contribución de grupos como Casa M.A.R., Pereira o Pescanova, a la de Euskadi le sucede lo mismo con compañías como Echebastar, Albacora o Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa). Todos son exponentes absolutos del efecto multiplicador de un sector que ha empujado históricamente de actividades como la construcción naval española, la fabricación de aparejos o el desarrollo de tecnologías disruptivas para la localización de cardúmenes de peces o la selectividad de las capturas. La relevancia de este tipo de empresas se evidencia, con más fuerza si cabe, cuando atraviesan por momentos de dificultades como las que enfrenta ahora Pevasa, cuyos inicios se remontan al año 1961. La firma ha encomendado la búsqueda de un comprador a CaixaBank, como avanzó FARO, pero los problemas no paran de acumularse en Bermeo.

La armadora, propietaria a día de hoy de cinco atuneros cérquelos congeladores, ha formulado ya sus cuentas consolidadas relativas al ejercicio fiscal de 2025, y también han sido auditadas. Con mucho adelanto respecto a ejercicios precedentes debido, precisamente, al proceso de venta en la que está inmersa. El balance refleja un severo empeoramiento de su actividad, con números rojos que se han multiplicado por tres y hasta superar los 13 millones de euros negativos. El plan de negocio en el que había sustentado su plan de reestructuración preveía, por contra, un año 2025 de beneficios. Los ingresos experimentaron un descenso del 13%, hasta los 52,11 millones de euros; el fondo de maniobra se situó en los -9,5 millones.

De la lectura de los estados contables de Pevasa se desprende que el grupo no ha sido capaz de generar caja suficiente para cumplir sus compromisos de pago pese a la venta de dos buques, el atunero Playa de Noja y el macicero —un tipo de buque auxiliar— Zillari, materializadas en mayo y agosto, respectivamente. El Playa de Noja supuso la entrada en caja de 5,3 millones de euros, aunque la operación generó pérdidas dado el valor contable de la embarcación, sus existencias y la comisión de venta. Con el Zillarri sucedió algo similar: se traspasó por 1,8 millones, pero generó pérdidas por 707.000 euros. El macicero porta ahora pabellón de Omán y el nombre Al Malah en el casco; el Playa de Noja, hoy Beatriz Cristina, de Alaska.

En cuanto a los resultados por filiales, Beach Fishing (Belize) perdió casi 8 millones de euros, por los números rojos de más de 5 millones de Sea Breeze (Seychelles). Este escenario de pérdidas acumuladas han motivado que la opinión de PwC, auditor de la compañía, se haya emitido con salvedades al poner en duda la continuidad de la compañía y, por tanto, su capacidad de generar resultados positivos que permitan enjugar el crédito fiscal por las pérdidas acumuladas durante los últimos ejercicios que superan los 11 millones de euros.

Aún con el intenso programa de desinversiones —Pevasa ya se había desprendido en los meses anteriores de los barcos Playa de Bakio (ahora bautizado como Vasco) y Playa de Aritzatxu (ahora Beti Aurrera)—, el calendario de amortizaciones sigue siendo una apretadísima soga al cuello. Para este 2026 los vencimientos superan los 39 millones de euros, sobre todo por deudas con bancos y proveedores. Según ha podido verificar este periódico, la armadora no ha desembolsado desde “hace meses” pagos fijados en el plan de reestructuración, homologado en un juzgado de Bilbao.

Plan de ajuste

El plan de ajuste de Pevasa —la apertura de las negociaciones con acreedores fue notificada en septiembre de 2024— afectó en exclusiva al pasivo bancario, por importe de hasta 55 millones de euros. No hubo quitas, sino un replanteamiento del plan de pagos a fin de acompasar la generación de caja con las amortizaciones. Pero no está siendo capaz de cumplirlo. El pool bancario lo conformaban CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankinter, Caja Rural de Navarra y Abanca; a día de hoy, solo CaixaBank y Caja Rural de Navarra mantienen sus posiciones, dado que las demás entidades vendieron sus pasivos a un actor externo.

Dentro del plan de reestructuración de la pesquera se incluyeron, como también ha podido comprobar FARO, unas cláusulas resolutorias, cuyo incumplimiento devendría en la anulación del conjunto del ajuste. Una de esas disposiciones del plan de reestructuración era la que estipulaba la obligación de constituir garantías sobre los buques, una hipoteca en favor de los acreedores, en un plazo máximo de dos meses a contar desde la homologación judicial del plan de ajuste. No se formalizó y, aunque Pevasa solicitó un waiver —es una dispensa para tener más plazo—, le fue rechazado.

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Desde fuentes públicas se ha manifestado la importancia de mantener la compañía a flote en un sector estratégico para Euskadi, evitando como en los pasados ejercicios la liquidación de activos mediante la venta a compañías extranjeras.