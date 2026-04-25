Incipresa se convierte en proveedor oficial de los bomberos de Chile y prevé impulsar sus ventas hasta los 25 millones este año

La mosense Incipresa lleva tiempo sondeando el otro lado del charco en busca de oportunidades para expandirse a nivel internacional. Así lo explicaba hace casi un año en una entrevista con FARO su CEO, José Otero, con el foco puesto en la «necesidad real» que la empresa había detectado en Sudamérica, donde tradicionalmente se han comercializado vehículos de emergencia regulados por la normativa americana, muy grandes y poco adaptados a las ciudades de la región, más parecidas a las europeas. «Nuestro producto, compacto y más económico, encaja mejor. Y esperamos cerrar operaciones en breve», señalaba el directivo de la compañía, referente en la fabricación de carrocería para camiones antiincendios, pero también de rescate, militares o forestales. Dicho y hecho: la firma ha sellado acuerdos con distribuidores de Uruguay y Ecuador para exportar sus productos, además de darse de alta como proveedor de la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

Solo en el extranjero, la empresa aspira a amarrar pedidos por valor de entre tres y cuatro millones de euros este año, con el propósito de materializar las primeras entregas en 2027, teniendo en cuenta que en estos momentos ya tiene carga de trabajo asegurada para todo el ejercicio. La previsión es producir 70 unidades y entre las últimas adjudicaciones logradas en España figuran contratos para Baleares, Valencia, Zamora, Murcia, Sevilla o Pontevedra.

«Tenemos más presión por proyectos que los clientes quieren fabricar que capacidad para entregarlos este año», destaca Otero, que avanza que Incipresa, filial del grupo alemán Minimax, expondrá por primera vez un vehículo con su carrozado en Interschutz (Hannover), la feria internacional de referencia en lucha contra incendios, protección civil, salvamento y seguridad. Será el próximo mes de junio pero antes, en mayo, la compañía proyecta la apertura de un nuevo taller de servicio posventa en Madrid, que contará con 850 metros cuadrados.

Prueba de estabilidad lateral estática de un camión de bomberos carrozado por Incipresa. / FdV

«Estamos en una buena dinámica», reconoce el CEO, que estima en 25 millones de euros la facturación de la compañía para este año, un 16% más que las cifras «récord» de 2025, cuando ingresó 21,5 millones. Otro de los grandes hitos del año pasado fue la asignación de un pedido de pick-ups para Canarias que contará, por primera vez, con la carrocería elaborada con técnicas de impresión 3D que la empresa ha logrado desarrollar en el marco de su proyecto CÍES (Carrozados Ignífugos Eco Sostenibles).

En este escenario, la prioridad de Incipresa es poder ganar más capacidad para crecer, algo que en estos momentos le está resultando imposible porque el terreno en el que contempla su ampliación está afectado por un antiguo proyecto de trazado viario, lo que ha paralizado su plan de inversión en el municipio. «Si esto sigue así, nos plantearemos buscar alguna alternativa fuera», subraya Otero, que asegura que la empresa está en contacto con el ayuntamiento para intentar «desafectar» este perímetro.