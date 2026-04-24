La planta de coches de MG, más cerca de Galicia: la china SAIC descarta Hungría

La planta de coches de la marca MG, más cerca de Galicia. Tras la visita a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada y la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en los últimos días, la multinacional SAIC Motor habría descartado ya la alternativa de Hungría y tendría previsto establecer en España su primera fábrica europea. Así lo aseguran las fuentes consultadas por Bloomberg, que aseguran que la decisión todavía no es definitiva y todavía quedan por concretar algunos detalles.

Hungría era una de las alternativas que manejaba SAIC, siendo una de las opciones más fuertes frente a España debido a sus bajos costes y la experiencia previa de otros fabricantes en el territorio. De hecho, la también china BYD eligió precisamente ese país ya a finales de 2023 para su primer desembarco en el continente.

De acuerdo a las fuentes conocedoras de las negociaciones que cita el medio especializado, entre los detalles que quedan por definir se encuentran tanto el volumen de inversión como la capacidad de producción y el calendario. Como ya contó este medio, la idea de SAIC es comenzar ensamblando los vehículos MG enviados por contenedor despiezados, lo que se conoce en la industria como CKD (completely knocked down). Esta sería una primera fase, que apunta a situarse en el norte de la comunidad, dejando una segunda para ir incrementando actividades y proveedores asentados en el territorio.

Con esta producción local SAIC lograría que su principal marca en la UE, la que otrora fue británica, logre reducir los fuertes aranceles aplicados por la Comisión Europea a los vehículos enviados desde China.

Esta decisión se conoce justo en la semana que Rueda y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reunieron con el grupo y con parte de sus proveedores. Entre ellos están la filial logística, Anji Logistics, su socia en materia de baterías Quingtao y uno de los proveedores de diversos componentes y tecnologías, Hasco. La cita más importante fue con el presidente de SAIC, Wang Xiaoqiu.

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Las reuniones y las informaciones que surgen en las últimas semanas se vinculan con la intensificación de la búsqueda de un territorio por parte de SAIC para MG. En el caso de Galicia, representantes de la compañía asiática se reunieron con la Xunta, Puerto de Vigo o proveedores de la zona, incluyendo además visitas a sus posibles emplazamientos, entre ellos el polígono de la Plisan. La comunidad tendría todo lo que busca la marca para su gran desembarco.