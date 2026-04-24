El plan de Filosa para reflotar Stellantis: cuatro marcas liderarán el futuro tecnológico (y la inversión) del grupo

El próximo 21 de mayo el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, dará a conocer el plan estratégico para la compañía. Tras el frenazo a la electrificación y a los planes impulsados por su precedesor, Carlos Tavares, existe una fuerte expectación por ver cómo el italiano intentará revertir los enormes números rojos (22.3000 millones de euros en pérdidas) con los que el grupo con planta en Vigo cerró el pasado curso. Una nueva hoja de ruta de la que poco a poco se van conociendo pinceladas: Stellantis quiere focalizar en cuatro de sus marcas el eje tecnológico sobre el que pivotarán el resto, lo que incluirá un aumento de la financiación para ellas. Se trata de dos enseñas europeas (Peugeot y Fiat) y de otras dos con marcado carácter norteamericano (RAM y Jeep).

En un momento de crisis para el sector y en plena búsqueda de socios para ocupar el exceso de capacidad productiva en Europa (con negociaciones abiertas con Dongfeng incluso para vender algunas plantas, como la de Madrid), el plan de Filosa es probablemente de los más esperados de la industria por la importante capilaridad global del grupo, con presencia fabril en el Viejo Continente, en toda América, Asia, el norte de África y Oriente Medio.

Esta primera pista sobre lo que está ideando el CEO italiano y su equipo, desvelada por Reuters, explica que el grupo busca aprovechar la relevancia y popularidad de esas cuatro marcas, a las que destinará un «aumento sustancial» de la financiación en lugar del reparto interno más equitativo que se utiliza ahora. Citanto cinco fuentes distintas, el medio explica que el objetivo es que lideren los desarrollos y así se puedan beneficiar el resto.

Tavares había lanzado al mercado cuatro plataformas para adaptarse a la electificación en función del tipo y tamaño de vehículo o de la autonomía eléctrica. Así nacieron las STLA Small, Medium, Large y Frame, a las que se sumó una quinta, la STLA Smart Car, pensada para países low-cost, como por ejemplo la fábrica Kénitra (Marruecos),y modelos más económicos. Tras ello se procedió a un reparto por fábricas; a Vigo se le asignó la Small para el futuro Peugeot 2008.

Ahora serán Jeep, Fiat, RAM y Peugeot las que marquen el ritmo y a las que seguirán Citroën, Opel/Vauxhal, Alfa Romeo, Lancia, Dodge, Chrysler, DS, Maserati o Abarth, además de la china Leapmotor. De las cuatro «líderes» dos se producen en Vigo: las furgonetas K9 de Peugeot (Partner y Rifter) y Fiat (Dobló y Qubo L), además del todocamino Peugeot 2008.

Noticias relacionadas

Estas otras marcas, consideradas de menor volumen, pasarán a ser marcas regionales o nacionales en mercados específicos, según Reuters, aprovechando así sus posiciones más sólidas. Consultados por esta noticia, Stellantis declinó hacer comentarios.