El crédito hipotecario en España valida su solidez tras cerrar febrero con un avance del 16,3% interanual

El mercado hipotecario español consolida su buena salud. Según los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de febrero de 2026, la firma de préstamos sobre viviendas alcanzó las 45.563 operaciones, lo que supone un incremento del 16,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Este dato confirma que, aunque el mercado muestra un ritmo más moderado tras el efecto "rebote" de 2025, el interés de las familias por adquirir una vivienda sigue siendo sólido, respaldado por una estabilización en los tipos de interés. El coste medio de financiación para estas nuevas hipotecas se situó en el 2,88%, manteniendo una competitividad atractiva para los compradores.

La estabilidad sigue siendo la prioridad: más de seis de cada diez hipotecas son a tipo fijo

El perfil del comprador de vivienda en España sigue siendo marcadamente conservador en cuanto al riesgo. Durante el mes de febrero, el 64,8% de las hipotecas firmadas optaron por un tipo de interés fijo, frente al 35,2% que eligió modalidades variables.

"La elección por el tipo fijo sigue siendo la opción mayoritaria. Las familias españolas priorizan asegurar una cuota estable a largo plazo, lo que demuestra una madurez financiera y una búsqueda de previsibilidad en un entorno global que, aunque más estable, sigue invitando a la prudencia", señala Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

En cuanto al importe, las hipotecas contratadas en febrero fueron, de media, de 173.280 euros, un 11% más que hace un año. Este dato refleja tanto la subida de los precios de la vivienda como una mayor capacidad de financiación de los perfiles que están logrando acceder al mercado actualmente.

El mercado registra una menor actividad en cambios de condiciones

Por otro lado, la estadística publicada por el INE refleja una disminución del 9,3% anual en el número de hipotecas que modifican sus condiciones registrales (como novaciones o subrogaciones). Esto indica que los hipotecados actuales se sienten, en términos generales, cómodos con sus préstamos vigentes o no encuentran suficientes incentivos para cambiar de entidad o modificar el contrato en el contexto actual.

Dinamismo desigual por comunidades autónomas

El crecimiento del mercado hipotecario no ha sido uniforme en todo el territorio. Las comunidades que lideraron los aumentos en la tasa anual fueron la Comunidad de Madrid (36,9%), seguida de Castilla-La Mancha (29,5%) y Andalucía (24,7%). En el lado opuesto, regiones como Extremadura, País Vasco y La Rioja registraron descensos en el número de operaciones durante este mismo periodo.

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¿Qué podemos esperar para los próximos meses?

Desde iAhorro percibimos que 2026 será un año de asentamiento. "No estamos ante un escenario de crecimiento explosivo, sino ante una normalización del sector. Las entidades financieras continúan siendo rigurosas en la concesión de crédito y los compradores mantienen un perfil solvente. Mientras los tipos de interés se mantengan en estos niveles, seguiremos viendo un volumen de firmas saludable, pero lejos de los récords del pasado", concluye Martínez.