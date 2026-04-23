Regades se reúne en China con el fabricante de coches Geely y con el grupo Sany

El delegado de Zona Franca en Vigo, David Regades, ha iniciado su gira por China con varias reuniones clave en materia industrial. El encuentro, organizado por el holding Citic, que tiene en O Porriño su filial CITIC HIC Gándara Censa, tuvo lugar en la provincia de Zhejiang, donde la delegación se citó con empresas asiáticas interesadas en su expansión. Entre ellas destacaron Sany Group, el tercer fabricante mundial de maquinaria de construcción, y Geely, uno de los líderes en la automoción del gigante asiático que, entre otras marcas, es propietario de Volvo.

En esta primera jornada, Regades destacó a Citic como «un aliado estratégico» con el que han ido «afianzando la relación», como demostró la visita a Vigo del presidente de la corporación, Xi Guohua, en mayo del año pasado. El grupo quiere seguir invirtiendo en Galicia más allá de la calderera porriñesa y Zona Franca aprovechó la jornada en Zhejiang para poner en valor «la capacidad» del consorcio «para atraer nuevos proyectos a través de la inversión y la colaboración público-privada».

Parte de la delegación, con Regades y el director de Citic Censa, Juan José Agulla, en Sany Group / Zona Franca

Regades también mantuvo encuentros «con empresas estratégicas», citando para ello dos. La primera es Sany Group, que se define como «el mayor fabricante de maquinaria de construcción de China y el tercero más grande del mundo», produciendo grúas, hormigoneras, camiones, excavadoras... y también turbinas eólicas. Tiene 16 bases industriales en todo el mundo.

La otra firma es Geely, marca que acaba de desembarcar con concesionario en Vigo (con Pérez Rumbao) y que es accionista mayoritario de la marca sueca Volvo, las británicas Lotus y London EV Company (los famosos taxis británicos) o incluso Mercedes-Benz y Smart.

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«Son punteras en innovación e industria avanzada», avanzó Zona Franca en un comunicado en su LinkedIn, que recoge que las conversaciones buscan «explorar vías de colaboración e identificar oportunidades concretas para su implantación en Europa».