Pontevedra lideró el subidón de los precios de los combustibles en España cuando estalló la guerra de Oriente Medio

El petróleo brent se quedó ayer de nuevo por encima del temido umbral de los 100 dólares. A pesar de los síntomas de moderación que mostró en el arranque de la jornada, la cotización del barril de crudo de referencia en Europa escaló más del 3%, espoleado por la prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz y el ataque de Irán a dos barcos contenedores que intentaban cruzarlo. La fragilidad empapa las negociaciones en Oriente Medio. «Es posible», respondió Donald Trump, presidente de los EE UU, a la posibilidad de retomar el diálogo con las autoridades iraníes a lo largo de esta semana. Cada ida y venida en la guerra salpica a los mercados, sin luz al final del túnel de la crisis energética. «La energía no puede utilizarse como instrumento de dominación ni de guerra», defendió la vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia, Teresa Ribera, durante la presentación este miércoles del paquete de medidas AccelerateEU con el que la UE aspira a aliviar las consecuencias de su elevada dependencia de los combustibles fósiles.

El golpe del conflicto al bolsillo de los ciudadanos fue instantáneo. EE UU e Israel lanzaron los primeros bombardeos al sexto productor mundial de petróleo el 28 de febrero después de días de una enorme tensión que hacía temer lo peor. Ese mes se acabaron las bajadas de precio que los combustibles acumulaban en España desde noviembre. El litro de gasolina 95 alcanzó los 1,477 euros tras un incremento del 1,8%; y el coste del gasóleo aumentó el 2,2%, hasta los 1,43 euros, según recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe de supervisión a la distribución de carburantes en las estaciones de servicio.

En el caso de la gasolina, el precio máximo se registró el último día del mes, coincidiendo con el estallido del conflicto (1,496 euros por litro), aunque el mayor ascenso fue el día 25 (0,34% en una sola jornada). El diésel marcó sus picos en las mismas fechas, con 1,450 euros por litro al finalizar febrero y el alza más intensa el día 25 (0,35%).

Dentro del entorno general de subidas, Pontevedra fue la segunda provincia en la que más crecieron los precios de los dos combustibles. Algo menos del 4% se incrementó la gasolina, que alcanzó los 1,477 euros. Las otras dos provincias a la cabeza del encarecimiento fueron Huesca y Teruel. El avance del gasóleo en Pontevedra sí superó el 4%, hasta los 1,444 euros. Castellón y Murcia le acompañan en el podio de los incrementos.

El margen bruto de distribución sale de la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de referencia del combustible en cuestión. Comprende, como recuerda la CNMC; todos los costes asociados al traslado desde el origen (puerto o refinería) hasta el destino final (las gasolineras), y la rentabilidad del operador mayorista y el distribuidor minorista. Lo que, en definitiva, se gana con las ventas. Mientras bajó en la inmensa mayoría del país, en Pontevedra engordó tanto en gasolina como en gasóleo.

Precios actualizados

El 20 de marzo, la víspera de la entrada en vigor de la rebaja del 21% al 10% del IVA impulsada por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra, la gasolina rondaba los 1,805 euros por litro en la provincia de A Coruña; 1,823 en Lugo; 1,826 en Ourense; y 1,803 en Pontevedra. Desde entonces, y principalmente por el alivio de la presión fiscal, su precio en Galicia se abarató alrededor del 17%. En A Coruña se sitúa ahora, según el balance actualizado por la CNMC ayer, en 1,496 euros; 1,518 euros en Lugo; 1,499 en Ourense; y 1,497 en Pontevedra.

La caída en el gasóleo en el mes transcurrido con el IVA al 10% es menor, un 12%. Pasó de 1,972 euros por litro a 1,738 en A Coruña; de 1,982 a 1,761 en Lugo; de 1,98 a 1,746 en Ourense; y de 1,955 a 1,717 en Pontevedra.

Durante su comparecencia el pasado martes en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, reiteró que por el momento no se han detectado comportamiento «anormales ni manipuladores» después de reforzar los mecanismos de control sobre la evolución de los precios de los combustibles en las estaciones de servicio. Se está vigilando, remarco, «gasolinera a gasolinera, producto a producto, día a día y precio a precio». Y así seguirá haciéndolo. El organismo está dispuesto a abrir «todos los expedientes sancionadores que correspondan» en caso de que la situación cambie. Fernández aseguró que el sector en España «tiende al monopolio» por la gran cuota de mercado y la integración vertical de Repsol, Moeve y BP y presentó los establecimientos low cost e independientes como «dinamizadores de la competencia en este mercado».