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H&M ficha al gallego Diego Teijeiro como máximo responsable de tecnología

Deja Inditex para incorporarse a la multinacional sueca como director de sistemas de información (CIO) a partir del 25 de mayo: «Será fundamental para seguir mejorando la experiencia de compra de nuestros clientes»

El gallego Diego Teijeiro ficha por H&amp;M como responsable global de tecnología.

El gallego Diego Teijeiro ficha por H&M como responsable global de tecnología. / Linkedin

R. V.

Vigo

El grupo sueco de moda H&M ha informado del fichaje del gallego Diego Teijeiro como nuevo director de sistemas de información (CIO), en un movimiento con el que el grupo sueco refuerza una de las áreas clave de su hoja de ruta para 2026.

El nombramiento, según ha informado, será efectivo a partir del 25 de mayo y situará al ejecutivo gallego en el equipo de dirección de la compañía como máximo responsable de la estrategia tecnológica, infraestructura y transformación digital, con dependencia directa del consejero delegado, Daniel Ervér.

La incorporación de Teijeiro, formado en la Universidad de Vigo, implica además su salida de Inditex, grupo en el que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y en el que, según publica Modaes, acumulaba más de veinte años de experiencia, donde ocupó varios puestos de responsabilidad en tecnología.

«Diego Teijeiro Ruiz aporta una dilatada experiencia en el sector minorista. Su trayectoria abarca áreas como producto, cadena de suministro, operaciones de tienda y sostenibilidad, con especial énfasis en la simplificación de entornos complejos y la estrecha integración de la tecnología con las necesidades del negocio. Su experiencia será fundamental para seguir mejorando la experiencia de compra de nuestros clientes en todos los canales y fortalecer nuestra infraestructura tecnológica en toda la compañía», destacan desde H&M.

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Diego Teijeiro Ruiz sustituirá a Ellen Svanström, quien ha decidido dejar el Grupo H&M para emprender nuevos proyectos.

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