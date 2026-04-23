El fondo Apollo Global Management ultima la compra de la división de Interiores de Forvia, con planta en Ourense

La situación de la planta de Forvia en Ourense está a punto de dar un vuelco significativo. Uno más. Después de quedarse fuera del contrato de Stellantis Vigo para el futuro modelo de la STLA Small y viéndose con su futuro en el aire en medio de un proceso de venta anunciado por el propio grupo francés, todo apunta a que pasarán a formar parte de un fondo de private equity. Apollo Global Management Inc., el dueño del Atlético de Madrid, está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir el negocio de interiores de la antigua Faurecia por una operación valorada en unos 1.400 millones de euros.

Las primeras informaciones de la intención de Forvia de vender esta división vienen ya del año pasado, cuando en la fábrica ourensana se temían lo peor a partir de 2027, año en el que en teoría termina el actual proyecto que desarrollan para Balaídos: salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos del interior) del Peugeot 2008. De hecho, el nuevo consejero delegado desde hace poco más de un año, Martin Fischer, dijo nada más asumir el cargo que proyectaba la venta de algunas de las grandes partes de la empresa.

Ya a finales de 2025 el medio especializado Bloomberg adelantó el interés del mercado por este negocio de Interiores de Forvia. Entre los que podrían entrar en la puja figuraban los fondos Apollo Global Management o Fountainvest, que ya entonces se perfilaba como principal interesado en otra división de la industria con planta en este caso en Vigo: ZF Lifetec. Ahora, el mismo medio adelanta que son los primeros los que están a punto de cerrar una operación con efecto directo en Ourense.

Flecos finales

Citando fuentes conocedoras del asunto, explican que la firma de capital riesgo está dando los últimos retoques a la adquisición, si bien también estiman que las negociaciones siguen en curso y el acuerdo aún podría fracasar. Los representantes de Apollo y Forvia se negaron a hacer comentarios a Bloomberg.

Apollo fue fundado en 1990 y tiene su sede en Nueva York. En España su nombre ha sido muy conocido en las últimas semanas tras haberse hecho con el control del Atlético de Madrid a través de Apollo Sports Capital. Entre los activos que maneja hay algunos vinculados a automoción, como por ejemplo Panasonic Automotive Systems.

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Por el momento no hay noticias oficiales que confirmen la negociación y en la plantilla ourensana no tienen novedades sobre el asunto. Lo último que saben los trabajadores de la factoría ubicada en San Cibrao das Viñas es que se encargarán de un pedido de Renault en caso de que el grupo lo consiga. Una decisión que llegó después de la convocatoria de una huelga indefinida y en plena pelea por el futuro de la planta.