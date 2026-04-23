España ha reducido sus emisiones de CO2 a la mitad en tres décadas, con Aragón, Cantabria y La Rioja como autonomías destacadas

España ha reducido a la mitad su intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero desde mediados de los años 1990, aunque la transición climática exige respuestas adaptadas a la estructura productiva y energética de cada comunidad autónoma. En un reciente informe publicado en su web, BBVA Research analiza cómo la economía española ha logrado desacoplar crecimiento y emisiones, impulsada por las renovables, la eficiencia energética y la modernización productiva. El análisis identifica una fuerte concentración de las emisiones en un número reducido de actividades: industria, energía, transporte y agricultura generan cerca del 90% de emisiones de gases de efecto invernadero, excluidos los hogares, pese a representar aproximadamente una cuarta parte del valor añadido bruto nacional. Esta asimetría apunta a la existencia de un margen de actuación relevante en los sectores con mayor intensidad de carbono sin comprometer el crecimiento económico.

España presenta actualmente niveles de emisiones per cápita inferiores a los de economías como Alemania, Canadá o Estados Unidos, y próximos a los de Francia y Reino Unido. En términos agregados, España ha duplicado su eficiencia ambiental y hoy produce el doble con el mismo nivel de emisiones. Entre 2019 y 2024, todas las comunidades autónomas redujeron sus emisiones, aunque con distinta intensidad y por vías diferentes. Fueron líderes destacados los territorios de Aragón, Cantabria y La Rioja, seguidos de Andalucía, Baleares y Galicia, según el informe de BBVA Research.

Mapa de la tasa de reducciçon de las emisiones de gases de efecto invernadero elaborado por BBVA Research. / BBVA Research

En algunos casos, el avance estuvo más ligado a mejoras en eficiencia y a una menor intensidad eléctrica; en otros, al cambio en el mix energético y al mayor peso de las energías renovables. Según el análisis del servicio de estudios de BBVA, "estas diferencias responden a la estructura productiva, el mix energético, el grado de electrificación, el peso del sector energético y la velocidad de adopción tecnológica en cada territorio".

Para profundizar en estas divergencias, BBVA Research compara las emisiones observadas en cada comunidad con unas emisiones 'sintéticas', estimadas a partir de la estructura sectorial regional y de las intensidades medias nacionales por sector. Esta metodología permite distinguir qué parte de las diferencias regionales se explica por la composición de su actividad económica y cuál puede asociarse a factores como la eficiencia, la tecnología o la relevancia de su sector energético.

A partir de este ejercicio, el informe observa "un comportamiento relativamente más favorable en comunidades como Catalunya y el País Vasco, donde las emisiones reales se sitúan por debajo de las estimadas por su estructura productiva". En sentido contrario, Asturias, Canarias o Baleares presentan mayores dificultades, asociadas a una mayor dependencia de combustibles fósiles o a actividades más intensivas en carbono. El documento refuerza además la idea de que "el sector energético explica una parte sustancial de estas diferencias regionales en intensidad de emisiones".

Tres trayectorias de descarbonización

El estudio dedica un análisis específico a Catalunya, el País Vasco y Asturias, tres comunidades que ilustran trayectorias diferenciadas de descarbonización. La primera avanza con una reducción sostenida de la intensidad de emisiones vinculada a la modernización industrial, una estructura productiva diversificada y desafíos todavía presentes en electrificación y tecnologías limpias. El País Vasco combina una base industrial sólida con avances en innovación, eficiencia energética y descarbonización industrial. Asturias, por su parte, ha recortado sus emisiones de forma significativa, aunque parte de una especialización histórica en actividades de elevada intensidad de carbono y sigue por encima de la media nacional.

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Los economistas de BBVA Research apuntan además que las políticas climáticas y las estrategias regionales en renovables, electrificación y eficiencia también influyen en el ritmo de descarbonización. Advierte que la heterogeneidad territorial puede generar fragmentación, aunque abre al mismo tiempo oportunidades de especialización complementaria si existe coordinación entre los distintos niveles de gobierno. En ese contexto, BBVA Research subraya que "el avance hacia los objetivos climáticos comunes dependerá de una adecuada articulación entre los marcos europeo, estatal y autonómico, con el fin de preservar la competitividad y la cohesión territorial".