La corporación Hijos de Rivera adquiere la cervecera artesanal BdeGust

La corporación Hijos de Rivera invierte en la catalana BdeGust, una cervecera artesanal que tiene como propósito generar impacto positivo en el entorno y crear oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión social. Pretende construir un modelo empresarial más inclusivo y sostenible a través de la producción de cerveza de alta calidad, con ingredientes «ecológicos y de cosecha propia».

La empresa catalana ha experimentado un crecimiento constante desde su fundación hace siete años. Su propuesta de valor se basa en la calidad del producto, el arraigo al territorio y un modelo de impacto integral que abarca desde la producción hasta la distribución. La marca ha construido además un posicionamiento diferencial y sus cervezas cuentan con presencia en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas, consolidando su percepción premium en el ámbito de la alta gastronomía.

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El director general de Hijos de Rivera, Francisco Ucha, asegura que «BdeGust está perfectamente alineada con los valores de nuestra compañía y es un ejemplo de cómo la excelencia en el producto puede ir de la mano de un impacto positivo real en la sociedad». «Queremos impulsar el desarrollo de este proyecto y multiplicar juntos su capacidad de impacto social», confiesa.