Los trabajadores de Stellantis en Marruecos tendrán prima por su rendimiento en 2025 pese a los malos resultados del grupo

Stellantis lleva dos años seguidos con malos resultados, siendo los de 2025 los peores desde que se creó la compañía. Fueron en total 22.300 millones de euros en pérdidas, un batacazo que se achaca al frenazo a la electrificación dentro del cambio de rumbo impuesto por el CEO, Antonio Filosa. «Un año de ajuste de cuentas», como lo calificó el presidente, John Elkann, que provocó también que los trabajadores se quedasen sin la paga de beneficios. Aunque no todos. Además de los directivos de Detroit, los trabajadores de la factoría de Stellantis Kénitra, en Marruecos, también recibirán una compensación por su rendimiento en 2025.

Según trasladó a la plantilla el director de la factoría, Mounir Kharbouche, «los esfuerzos conjuntos» entre los responsables de la planta y de la región de África y Oriente Medio (MEA, por sus siglas inglés) han permitido el reparto de una paga «con importes que siguen siendo considerables».

Se refiere a la CLPI, siglas en inglés para «incentivo de rendimiento local colectivo», que se distribuye teniendo en cuenta los resultados del país. Es precisamente el incentivo que no reciben los trabajadores de Stellantis en Balaídos (pese al récord de producción del curso pasado) o en las otras plantas del grupo, al menos en España.

La comunicación adjunta un cuadro con los rangos de la prima en función de la categoría y el puesto que ocupan los trabajadores. Así, la más baja es de un mínimo de 1.600 dírhams, la moneda local que al cambio suponen unos 150 euros, y la máxima alcanza los 15.000 dírhams, casi 1.400 euros.

Tendrán derecho a esta paga todos los empleados con contrato indefinido a 31 de diciembre de 2025 con una antigüedad igual o superior a 3 meses y que estén en activo en abril de este año, que es cuando se hará el pago.

En la factoría marroquí contaba ya con 3.500 empleados antes de la gran expansión inaugurada el pasado año, con la que se prevía la creación de otros 3000 puestos de trabajo.

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«Queremos agradecerles su compromiso y su implicación, y contamos con cada uno de ustedes para alcanzar, en 2026, un nivel de rendimiento a la altura de las ambiciones del Complejo Industrial de Kénitra», añadió Kharbouche, que dirige una de las plantas en las que más está invirtiendo el grupo y que el anterior CEO de Stellantis, Carlos Tavares, señalaba como la principal competidora de Balaídos.