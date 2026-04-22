Los sindicatos y las patronales del metal de Pontevedra alejan posturas en la negociación del convenio

La décima reunión de la mesa negociadora del convenio del metal no fue la definitiva. Ni mucho menos. Las patronales (Atra, Asime e Instalectra) y los sindicatos (CIG, UGT y CC OO) alejan posturas en el marco de un acuerdo provincial que afecta a unos 30.000 empleados del sector. Ante esta falta de consenso, los representantes de los trabajadores deciden tomar medidas.

«En la reunión, la patronal impuso una situación totalmente negativa en cuanto a la exposición de algún avance que pudiera ser significativo», asegura Celso Carnero, secretario general de CC OO-Industria en Vigo. El sindicalista señala que las empresas se limitaron a hacer una propuesta «totalmente cerrada» en la que solo detallaron «pequeños matices en materia de permisos» y no aportaron «ninguna mejora» con respecto a la cita anterior. Carnero critica que «trataron de limitar el permiso de los trabajadores del turno de noche para acudir a especialistas médicos». Esta licencia no podría superar las dos horas por jornada laboral ni sobrepasar doce horas anuales. «En resumen —concluye—, no solo no avanza la patronal, sino que retrocede».

La última oferta del empresariado es un convenio con vigencia de cuatro años con una subida salarial del 13%; una revisión de los sueldos conforme al IPC con un tope del 2%; un plus de 50 euros para aquellos trabajadores que se desplacen a países en guerra; o una reducción de jornada de 8 horas computable a 24 días de vacaciones, entre otras medidas que los sindicatos tildan de insuficientes para lograr un «convenio digno y de referencia». «Desde UGT tenemos claro que hay dos salidas: o aumentar ese incremento salarial en esos cuatro años o irnos a un convenio de transición de dos años por toda la incertidumbre que tenemos por la guerra en la que ninguno de los trabajadores estamos dispuestos a perder poder adquisitivo», manifiesta Cristian González, portavoz de UGT.

Las centrales sindicales solicitan mejoras de las condiciones laborales, como la posibilidad de realizar una jornada laboral continua, especialmente en el sector naval durante la temporada estival para paliar el estrés térmico al que están sometidos los trabajadores, así como garantizar la subrogación o poner fin a las «interminables cadenas de contratación», según expresa Xulio Fernández, secretario comarcal de CIG-Industria de Vigo.

Desde CC OO, que ya habían alertado previamente de que en el caso de no haber avances en esta ocasión habría que «pasar a la acción», confiesan que se reunirán este viernes «para imponer medidas de presión». La CIG convocó ya una jornada de huelga el 7 de mayo y UGT, por su parte, decide esperar al resultado de la próxima reunión. «Para una movilización o una huelga se debe de contar con todos los sindicatos y no hacerlo de forma individual. Lo importante es mostrar fuerza y eso se hace de forma conjunta», zanja Cristian González.