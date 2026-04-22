Rueda se reunirá en Pekín con el presidente de SAIC: «Vamos a hacer valer que somos un lugar seguro para invertir»

La Xunta está en plena gira por China para intentarca captar nuevas inversiones y para fortalecer la relación turística entre la región el gigante asiático. Aunque hay previstas reuniones con otras empresas, como la que ya ha tenido ya con Citic la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y otras empresas, el plato fuerte es con la multinacional SAIC Motors. Galicia quiere albergar la planta de coches MG del grupo, la primera que tendrá en Europa, y el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, se ha citado en Pekín con el presidente de la compañía, Wang Xiaoqiu. «Vamos a hacer valer que somos un lugar seguro para invertir», avanza Rueda.

Según explica la Xunta, el máximo responsable gallego estará tres días en China, en los que mantendrá encuentros con empresas de sectores clave como la automoción y las energías renovables, así como con operadores turísticos.

En la primera jornada, que será este jueves, Rueda visitará el centro de I+D de SAIC Motors, uno de los principales fabricantes de coches que, entre otras marcas, explota MG, de origen británico y que se ha convertido en la principal punta de lanza de la expansión del vehículo chino en suelo europeo. Tras el recorrido, la delegación dejará atrás Shanghái para trasladarse a Pekín, donde tendrá lugar la reunión con Wang Xiaoqiu y otros miembros de la directiva.

«Intentaremos buscar puntos de encuentro en los aspectos que más nos interesan», indicó Rueda, al tiempo que aseguró que van a «poner en valor que somos un lugar seguro para invertir y que tenemos muchas ventajas que podemos ofrecer a quienes apuesten por nosotros».

Ya el viernes la delegación visitará el salón del automóvil Beijing Auto Show y mantendrán una reunión con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores a nivel mundial de turbinas para la energía eólica, mientras que el sábado con una visita a la fábrica de baterías que SAIC Motors tiene en Zhengzhou.

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En el apartado turístico, la Xunta lleva tiempo trabajando para acercar Galicia a más mercados internacionales, entre ellos el país chino. Según explica la administración gallega, Rueda mantendrá una reunión con diferentes operadores turísticos de China «para presentarles Galicia como destino; nuestra cultura, paisajes, patrimonio...», haciendo especial hincapié en la oportunidad que supone el Camino de Santiago para atraer a nuevos turistas —el número de peregrinos chinos registra una tendencia ascendente— y la celebración del Xacobeo 2027.