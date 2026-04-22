Pedro Sánchez plantea a Uruguay su «voluntad» para encontrar «soluciones» sobre las fallidas patrulleras de Astilleros Cardama

El conflicto de Uruguay con Astilleros Cardama tras la rescisión del contrato para fabricar dos patrulleras oceánicas vive un nuevo capítulo. En este caso, de alto nivel. Con motivo de la cuarta cumbre titulada «En Defensa de la Democracia», que reunió 21 delegaciones internacionales de Europa, África, Asia, América Latina y el Caribe, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi. Un encuentro bilateral en el que, según el Gobierno uruguayo, se trató la situación del pedido con la empresa viguesa y, en especial, sobre el destino de lo ya construido. Cardama exige su retirada y fuentes de la delegación uruguaya que acudió al encuentro trasladaron que Sánchez mostró su «voluntad» para encontrar «soluciones».

Tras la cumbre de Barcelona, Orsi reveló a su llegada al país sudamericano que fue el propio Sánchez el que planteó la cuestión durante un encuentro bilateral. «Ellos lo pusieron sobre la mesa», explicó Orsi a los periodistas congregados, a los que señaló que «se habló un [largo] rato» sobre la situación a la que se llegó con Cardama después de unas supuestas irregularidades con las garantáis vinculadas al contrato de 82,2 millones de euros, cuando la obra ya estaba en marcha y avanzaba a buen ritmo.

Según recogió El Observador, Orsi y Sánchez hablaron sobre la aplicación provisional del acuerdo Mercosur y Unión Europea, además de temas de cooperación entre ambos países. Uno de los puntos tratados fue la rescisión del contrato con Cardama, que según pudo saber FARO parten de fuentes de la delegación uruguaya que estaba en la reunión, que hablan de que el presidente del país sudamericano ve al español como un «aliado». Cabe recordar que se rumoreó con la posibilidad de que sea Navantia la que se encargue de fabricar las patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels) que anhela Uruguay. «Nosotros ahora tenemos que enfocarnos a tener el material necesario para el control de las aguas uruguayas», añadió Orsi.

En la misma intervención a su llegada a Montevideo, el mandatario uruguayo avanzó que también han mantenido reuniones con el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda. «También se ha hablado mucho con la gente de la Xunta de Galicia, aunque no en esta ocasión», matizó en relación al viaje a Barcelona.

La rescisión unilateral por parte de Uruguay, confirmada el pasado febrero, dinamitó el pedido y dejó una patrullera a medio construir (con varios bloques ensamblados) y con la quilla de la segunda ya en la vía. El astillero denunció que ahora esa gran cantidad de acero naval ocupa una parte importante de sus instalaciones, por lo que exigió al Ministerio de Defensa charrúa que lo retire de allí, puesto que según el contrato es de su propiedad y solo le está generando gastos.

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Desde Uruguay se ha deslizado la posibilidad de llevar este material a otro astillero para continuar con la obra, lo que chocaría con las no pocas declaraciones de miembros del Gobierno de Orsi que dudaban de la calidad de lo facturado por Cardama y las auxiliares viguesas que participaron de la obra tras un informe independiente encargado a Bureau Veritas.