Lorenzana traslada a Citic que quiere «acompañar la siguiente fase de crecimiento» de la empresa china en Galicia

La multinacional china Citic quiere seguir invirtiendo en Galicia. Así lo dijo el presidente de la corporación, Xi Guohua, en su visita a Vigo en mayo del año pasado. Busca ampliar la presencia más allá de la empresa de calderería pesada Citic HIC Gándara Censa, apostando por las divisiones de robots industriales (antincendio) y de partes para torres eólicas. Ahora la Xunta le ha devuelto la visita, en este caso a través de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que trasladó a la empresa que quiere «acompañar la siguiente fase de crecimiento» del conglomerado en la región.

El encuentro tuvo lugar este miércoles en el marco de la visita de la Xunta al gigante asiático, donde el presidente, Alfonso Rueda, mantendrá una reunión clave con el fabricante de coches SAIC y sus proveedores. Antes le tocó a Lorenzana, que se citó con representantes de Citic «con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de inversión en Galicia», según explica el Ejecutivo gallego en un comunicado.

En el encuentro, Lorenzana puso en valor la relación ya existente con Citic y recordó que «no parte de cero, sino de una historia industrial de éxito que tiene su base sólida en el área de Vigo, a través de Citic Censa en O Porriño». «Precisamente por eso, el objetivo es dar un nuevo salto en esa relación y acompañar la siguiente fase de crecimiento de Citic en Galicia», añadió.

Oportunidades

Para la Xunta existen «oportunidades muy concretas para la inversión»: en primer lugar, en nuevos materiales y fabricación avanzada; en segundo, en sectores estratégicos para Europa como la automoción y soluciones industriales para la transición verde (las baterías o el almacenamiento energético), y, en tercer lugar, en el «desarrollo de infraestructuras logísticas e industriales vinculadas al área de Vigo».

Lorenzana en el encuentro en Hangzhou con Citic / FdV

Lorenzana constató el interés del grupo en seguir consolidando y ampliando su relación con Galicia a través de futuras inversiones en sectores estratégicos de interés común. Por ello, reconoció que la reunión «tiene una ambición muy concreta: identificar cómo convertir una implantación ya exitosa en una segunda fase de expansión con mayor escala, más innovación y mayor conexión con el tejido empresarial gallego», dijo.

«Creemos que Citic puede seguir encontrando en Galicia no solo una localización competitiva, sino un auténtico socio industrial de largo plazo», resaltó la conselleira.

La reunión forma parte de un viaje institucional a China que continuará mañana con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y se enmarca dentro del Encuentro de Empresas Europeas de Fabricación Avanzada que organizan el grupo y el Gobierno municipal de Hangzhou. La conselleira estuvo acompañada por representantes de empresas gallegas que operan en el mercado chino: Conservas Albo, Land Sea (Grupo Pereira), Pérez Torres Marítima, Innolact, Finsa, Trison, Kimake, además del clúster del sector metalmecánico, Asime.

Más reuniones

En este primer día de viaje Lorenzana también tuvo la oportunidad de reunirse con responsables de la provincia china de Zhejiang y del Ayuntamiento de Hangzhou. La conselleira apuntó que ambos son hoy «una referencia internacional en ámbitos estratégicos para el futuro de la competitividad global», citando como ejemplos «la automoción inteligente, la movilidad eléctrica, la digitalización industrial, la logística avanzada y la integración entre ecosistema tecnológico y capacidad productiva».

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En este contexto, reconoció que comparten con la comunidad autónoma una visión de desarrollo basada en la sostenibilidad y la innovación. Galicia, dijo, ofrece «un entorno estable, una administración cercana y un marco jurídico seguro; por eso, si hoy estamos aquí no es solo para mostrar lo que Galicia es, sino, sobre todo, para construir nuevas alianzas de futuro».