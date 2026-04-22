IndraMind Cybersecurity presenta en Barcelona su nuevo centro de innovación y talento para reforzar la ciberseguridad

IndraMind Cybersecurity, la unidad de ciberseguridad de Indra, ha presentado este miércoles en Barcelona su nuevo centro de innovación y talento, una iniciativa con la que busca acelerar la innovación aplicada, impulsar la capacitación especializada y reforzar la protección digital de organizaciones y ciudadanos en Cataluña.

El nuevo espacio nace con la vocación de convertirse en un polo estratégico para el desarrollo de soluciones avanzadas, propias y soberanas, así como para la formación de profesionales altamente especializados en un ámbito en plena expansión. El objetivo es reforzar la ciberresiliencia del tejido económico e institucional catalán y contribuir al posicionamiento de Cataluña como referente internacional en este campo.

Para Anna Orti, directora de Indra en Cataluña, la puesta en marcha de este centro supone “un paso clave hacia el liderazgo global en ciberseguridad”. Según destaca, se trata de un espacio diseñado para anticipar los retos digitales, generar conocimiento y preparar a los profesionales que definirán el futuro de la seguridad. “Las regiones que lideran no solo adoptan la tecnología: la crean, la protegen y forman el talento que la hace evolucionar”, añade.

Cataluña se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes polos nacionales de ciberseguridad por volumen, crecimiento, proyección internacional y capacidad institucional, de acuerdo con los datos de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Sin embargo, el sector sigue arrastrando una brecha de talento estimada en 13.500 especialistas, lo que convierte la atracción y formación de perfiles cualificados en una prioridad crítica para el desarrollo del ecosistema digital.

En esa misma línea, Roberto Espina, director global de ciberseguridad de IndraMind, asegura que el nuevo centro contribuirá a impulsar la tecnología propia y la soberanía digital mediante investigación aplicada, innovación, desarrollo profesional y colaboración con actores públicos y privados. A su juicio, esta combinación permitirá generar servicios y soluciones de alto impacto tanto para clientes del ámbito civil como del sector defensa.

Ubicado en la sede de Indra Group en Barcelona, el centro combinará innovación, experiencia y cooperación a través de alianzas con el ecosistema empresarial, institucional, educativo y de investigación de Cataluña. “Buscamos convertir el conocimiento en capacidad y la colaboración en ventaja competitiva”, resume Espina.

Mejorar la ciberresiliencia

La piedra angular será el centro de operaciones de seguridad (SOC) de nueva generación de IndraMind Cybersecurity, un sistema avanzado de detección y respuesta ante amenazas con capacidades proactivas, autónomas e inteligentes, que integra automatización e inteligencia artificial de forma nativa. La compañía destaca que este modelo aporta soberanía tecnológica, control del dato e independencia operativa.

Este sistema, materializado en la solución Smart MDR AI-SOC Agent, dará servicio a organizaciones públicas y privadas de Cataluña en entornos tecnológicos, con especial atención a sectores estratégicos del tejido productivo. Su implantación permitirá reducir los tiempos de investigación y resolución de incidentes, mejorar la capacidad de anticipación y elevar la eficiencia operativa frente a los ciberataques.

Además de su función operativa, el centro tendrá una dimensión formativa y experimental. Contará con un espacio demostrador y de simulación en el que, mediante gemelos digitales, se recrearán escenarios reales de ciberataques y su gestión en ámbitos como plantas industriales, ciudades inteligentes, redes energéticas, infraestructuras críticas, sanidad, finanzas o defensa.

Soberanía digital

Otro de los ejes del proyecto será la soberanía tecnológica. El centro de innovación y talento operará con infraestructura, información y soporte localizados en Cataluña, con sistemas avanzados de cifrado y protección de datos que, según la compañía, garantizan un mayor control sobre el acceso a la información.

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Esta arquitectura, subraya IndraMind Cybersecurity, refuerza el cumplimiento normativo, reduce dependencias externas y protege la continuidad operativa de las organizaciones frente a amenazas globales, salvaguardando así su autonomía estratégica.