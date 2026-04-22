CEP y sindicatos aceleran su convenio del comercio para imponerlo al de la patronal de Inditex

El comercio de la provincia de Pontevedra adelanta a la Asociación Retail Textil de España (Arte) —la nueva patronal de grandes multinacionales como Inditex, Mango, Primark o Calvin Klein— en la carrera por la entrada en vigor del convenio del sector, que integra a 40.000 trabajadores —sobre todo mujeres— en la comunidad, más de 12.000 en la provincia de Pontevedra. En una puesta de escena poco habitual, la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) y los tres sindicatos mayoritarios, CC OO, UGT y CIG, formalizaron este martes el acuerdo para el nuevo marco laboral que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. Mientras que sindicatos como CIG y UGT defienden acuerdos provinciales alegando que existe un mayor margen de negociación en estos y, por tanto, de mejoras laborales, Arte propone un texto estatal —apoyado hasta el momento por CC OO y Fetico—.

El Convenio Colectivo del Comercio Vario de la provincia de Pontevedra fue firmado por todos los asistentes. Un total de 25 personas entre los representantes de los sindicatos, de la Federación de Comercio de Pontevedra y de la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada. «Firmamos las tres centrales sindicales y las delegadas», confirma Transi. CC OO, por tanto, también se posicionó a favor delo convenio provincial. Desde la CIG comentan la «contradicción» de este hecho, ya que fue uno de los sindicatos que previamente había signado el preacuerdo estatal de Arte. «Es incongruente», señalan.

Sin embargo, no entrará en vigor hasta que se refleje oficialmente en el boletín oficial provincial (BOPPO). Como los convenios provinciales de Galicia se encuentran actualmente caducados, en el caso de que se apruebe próximamente la propuesta de Arte y se publique antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los acuerdos provinciales quedarían automáticamente excluidos. «Va a ser como una carrera contrarreloj, depende de si todo va bien o de si hay impedimentos políticos», subraya Transi Fernández, secretaria comarcal de CIG-Servizos.

La sindicalista valora el recién firmado acuerdo «muy positivamente, sobre todo porque hay cuestiones que nos importan mucho de cara a un sector tan feminizado». Entre los avances, destacan las subidas salariales, que oscilan entre el 3% y el 12% anual en función de la categoría. «Vamos a unificar los sectores de bazares, de textil mayor y de calzado y bolsos con el de textil —anteriormente más alto en sueldos—. En 2029, los cuatro sectores «van a tener una equiparación total», explica Fernández. Además, los empleados tendrán 20 minutos de descanso efectivo y una revisión salarial con carácter retroactivo si el IPC supera el 3% con un tope de ese mismo porcentaje, «algo fundamental en la época que estamos y mirando que con la guerra vamos a tener una crisis bastante importante».

Otras mejoras que garantiza el convenio provincial son la petición de reducción de jornada voluntaria sin que la empresa lo niegue —en el caso de ser compañías de más de 75 trabajadores y con un tope del 20%—; la regulación de los tiempos parciales; el establecimiento de 18 sábados anuales de descanso; el cobro del plus de transporte en el salario base en 2027, pasando a percibirse en las 16 pagas que contempla el convenio; el pago del 100% del sueldo desde el primer día en caso de baja laboral o el mantenimiento de licencias «que están por encima de lo que establece la ley». «Podemos ir al médico con parientes de hasta segundo grado», ejemplifica la secretaria comarcal de CIG-Servizos.

Asistentes a la firma del acuerdo provincial. / Pedro Mina

El presidente de la Federación de Comercio de Pontevedra, Iván Iglesias, hace hincapié en la relevancia del convenio «porque beneficia un montón al comercio local». «Estamos representando a empresas de menos de seis trabajadores y hemos conseguido un tipo de contrato, que son los fijos discontinuos a tiempo parcial, sin límite de horario», celebra Iglesias.

La batalla continúa

La lucha de la CIG no cesa. Con el fin de parar el preacuerdo de Arte «como sea antes de que siga avanzando la intención de pasarnos a un acuerdo estatal», tal y como señala Lucía Domínguez, representante de CIG-Servizos en A Coruña, el sindicato convoca una jornada de huelga el próximo lunes 27 a nivel regional. Fernández recalca que «hay que insistir para no perder las mejoras que hay, como los cuatrienios que tienen en Lugo y en Ourense del 6% del salario base», ambas provincias con su convenio ya expirado.

El paro del lunes es el segundo ya convocado por la central sindical en toda Galicia por este motivo. En el caso de A Coruña sería ya la quinta vez, todas ellas con un gran «éxito» y «seguimiento monumental». En Vigo, se organizarán dos concentraciones delante del Museo Marco de la calle Príncipe. La primera tendrá lugar a las 12.30 horas y la segunda, por la tarde, alrededor de las 19 horas.