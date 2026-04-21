Rías Baixas resiste la embestida arancelaria de Trump con un alza del 5% de las exportaciones de sus vinos a EE UU

El sector vitivinícola gallego contuvo la respiración con cada uno de los volantazos de Donald Trump en su política comercial tras la vuelta a la presidencia de EE UU. Un escenario convulso en el principal mercado exterior del sector y particularmente de la Denominación de Origen Rías Baixas, con muchos años de trabajo previo y de estrategia comercial. Su principal arma en la guerra arancelaria era ese: el buen posicionamiento de los caldos para el consumidor estadounidense. Y ha dado sus frutos. Pese a la embestida tarifaria, las exportaciones de Rías Baixas al país crecieron el 5% en volumen (3.077.110 litros) en 2025 y el 2,2% en valor (23,9 millones de euros), lo que les ha permitido a las bodegas dar otro acelerón en su internacionalización. El total de ventas fuera superó los 8 millones de litros, un 6,7% más; y la facturación aumentó el 4,4%, hasta los 67,8 millones de euros.

«Las bodegas están viviendo unos meses llenos de incertidumbre por la situación geopolítica, los vaivenes del presidente Trump respecto al porcentaje de incremento de los aranceles, las guerras, la crisis energética y de precios…», admite Isidoro Serantes, presidente del Consejo Regulador, que destaca el papel desempeñado por los departamentos de exportación de las bodegas, «la buena predisposición de las distintas administraciones» y «la implicación» del equipo de promoción de Rías Baixas para «afortunadamente» cerrar en positivo el pasado ejercicio.

Rías Baixas tiene «una hoja de ruta clara». «Implica intentar anticiparnos a todos los cambios que se están produciendo en los mercados. Sabemos que no es una tarea fácil y somos conscientes del peso que suponen las ventas en los mercados de exportación para el desarrollo futuro de esta Denominación de Origen», añade Serantes, que subraya el esfuerzo «para mejorar el posicionamiento internacional de estos vinos atlánticos».

Ranking de mercados

La exportación representó cerca del 32% de todo el negocio de Rías Baixas. El precio medio de la botella se situó en 7,85 euros, 0,17 euros menos que en 2024. Además de la resiliencia en EE UU, que aglutina el 35% del negocio exterior, destaca el empuje, «liderado por Reino Unido», de las ventas en la UE: 12% de alza en volumen y 10,9% en valor. En el caso del mercado británico, el segundo más relevante por detrás del estadounidense, las ventas superaron los 1,2 millones de litros y 9,3 millones de euros. Les siguen Puerto Rico (4,6 millones de euros), Irlanda (3,6 millones), México (2,9 millones), República Dominicana (2,2 millones), Países Bajos (2,2 millones), Bélgica (2,1 millones), Suecia (1,9 millones) y Alemania (1,5 millones).

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Hasta 107 bodegas de Rías Baixas exportó a algún país durante 2025. Están presentes en 117 mercados. «Trabajamos para seguir desarrollando acciones de promoción en nuestros principales mercados de destino, compaginándolo con acciones puntuales en otras localizaciones que suscitan el interés del sector, incidiendo en aquellos aspectos que nos permitan dar a conocer la esencia de nuestro territorio y nuestras gentes, y las cualidades de los vinos», explica Ramón Huidobro, secretario general de Consejo Regulador.