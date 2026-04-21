Freire bota el «Thuwal II», buque que liderará la investigación oceanográfica en el Mar Rojo

El naval vigués mantiene por todo lo alto su especialización en la producción de barcos con mucho valor añadido, destacando sobre todo en el nicho de los oceanográficos. Y este martes ha vuelto a quedar demostrado con la botadura del Thuwal II, el segundo oceanográfico que Freire Shipyard construye para Arabia Saudí. En concreto, para la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología (Kaust), que recibirá el buque a comienzos de 2027.

La maniobra tuvo lugar a partir de las 17.30 horas en el marco de una ceremonia privada. El barco, de color blanco y engalanado para la ocasión, se bañó en la Ría de Vigo por primera vez después de que la obra comenzase en febrero de 2025 con el corte de chapa y la colocación de la quilla poco después.

Se trata de una unidad de 50 metros de eslora por 12,8 de manga cuyo contrato fue adelantado por este medio ya en agosto de 2024 y que supuso que el naval vigués llegase a la redonda cifra de 40 buques de índole científica. Cuenta con diseño de la norteamericana Glosten (con la australiana Maritime Survey International como supervisora) y en el momento de su anuncio oficial se destacó como «el buque insignia de la flota de buques de investigación saudíes». «Un activo único en Arabia», como explicó el entonces director de Kaust Core Labs, el gallego Daniel Acevedo.

El barco que construye Construcciones Navales P. Freire tiene capacidad para 30 personas (de las cuales 12 serán tripulantes) y está diseñado para tener una vida útil de 30 años. Una vez culminado realizará todo tipo de investigaciones en el Mar Rojo, además de poder dar respuesta a emergencias como derrames de petróleo y accidentes marítimos.

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La botadura de este buque, el 13 de este tipo que produce el astillero que dirigen los hermanos Freire, es la segunda en lo que va de mes después de la del A22 Proserpina, la unidad para buceadores que encargó la Armada española.