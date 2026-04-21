Las exportaciones de Galicia acumulan ya cinco meses consecutivos de caídas con EE UU en cabeza de los «números rojos»

Con febrero van ya cinco meses seguidos de retroceso en las exportaciones de las empresas de Galicia. El negocio exterior, una de las principales palancas del crecimiento de la economía regional, parece sucumbir a la incertidumbre y la agitación global a causa de la guerra arancelaria emprendida por Donald Trump a su vuelta a la Casa Blanca y el resto de conflictos, los de verdad, con claras repercusiones en la actividad. Las ventas alcanzaron los 2.432 millones de euros, un 1,9% menos que en enero, cuando ya menguaron el 6,3%. En el último trimestre del pasado ejercicio, el saldo disminuyó el 3% en octubre, el 7,9% en noviembre y el 1,9% en diciembre, según el balance de la Secretaría de Estado de Economía. En todo el país, las exportaciones retrocedieron en febrero el 0,8%, hasta los 31.720 millones.

Hay pocos de los grandes sectores con presencia internacional que se libren de los números rojos. La bajada en la pesca fue del 1,2% (132,5 millones de euros); el 7,7% en el caso de las conservas (80,5 millones); el 16,4% descendieron las ventas de madera y sus manufacturas (48,3 millones); cerca del 4% el textil (401 millones); y prácticamente el 10% la automoción (726,9 millones). Los metales, en cambio, se mantienen a flote. Fundición, hierro y acero elevaron sus exportaciones el 37,3% (36,7 millones) y el 115% sus manufacturas (62,3 millones), mientras que el alza en el aluminio supera el 14% (78,9 millones). La subida en los combustibles llegó al 3% (70,4 millones).

El negocio en EE UU, afectado de lleno por los aranceles, prolonga su caída: 42,6 millones de euros, un 22,8% por debajo de febrero de 2025. También caen con fuerza las exportaciones gallegas a Reino Unido, el 30,8% (98,7 millones); el 14,7% a Turquía (137,7 millones); y el 46,4% a Marruecos (83,9 millones). Francia, principal destino, elevó el 0,4% las compras (413 millones); y crecieron las de Portugal el 9,7% (356,5 millones).