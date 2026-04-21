MOVIMIENTOS CORPORATIVOS
Sacudida en el tablero gasista: Enagás entra en su homólogo francés Teréga y vende junto a Amancio Ortega su filial de renovables
El grupo se convierte en el segundo mayor accionista del operador de gasoductos galo por 573 millones y reduce su participación en Enagás Renovable a solo al 20% tras dar entrada a Hy24, que compra también el 10% en manos del fundador de Inditex y del grupo estatal Navantia
Enagás lanza una ola de movimientos corporativos. El gestor de sistema gasista y de la red de gasoductos española ha sellado un acuerdo para comprar un paquete un 31,5% del capital de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros. Y de manera simultánea la compañía española también ha anunciado la venta de un 40% de su filial Enagás Renovables por 48 millones al grupo Hy24 (controlado por el fondo Ardian), que también tomará las participaciones del 5% en manos de Amancio Ortega y del grupo estatal Navantia. Hy24 se queda así con un 80% del grupo de gases verdes y Enagás mantendrá un paquete minoritario del 20%.
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