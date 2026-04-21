El Círculo de Empresarios de Galicia reconoce la responsabilidad social de la tecnológica Plexus Tech

La empresa tecnológica gallega Plexus Tech recibió este martes el Premio RSC Galicia 2026, que cada año concede el Foro de Responsabilidad Social Corporativa del Círculo de Empresarios de Galicia a la entidad más destacada de la comunidad en este ámbito. Antonio Agrasar, creador y CEO de la compañía fundada hace 25 años, recogió el premio en nombre de los más de 5.000 empleados con los que cuenta en una treintena de países.

Tras la apertura institucional a manos del presidente del Consejo Económico y Social de Galicia, Manuel Pérez, el vicepresidente del foro, Antón Beiras, fue el encargado de moderar los dos paneles técnicos con los que arrancó el acto. En ellos, se abordaron diferentes aspectos de sostenibilidad empresarial.

«La responsabilidad social corporativa no nace de una directiva europea, nace de una decisión empresarial», señaló María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios. Durante su intervención, subrayó que «el reconocimiento a Plexus no responde al cumplimiento normativo, sino a la trayectoria de una compañía que ha reinvertido beneficios, apostado por el talento femenino en áreas STEM y mantenido una política de igualdad activa y una gobernanza rigurosa, avalada por el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida con la máxima distinción en 2025».

Abel Caballero y Antonio Agrasar en la entrega del reconocimiento. / Pedro Mina

El director general de Banco Sabadell Gallego, Pablo Junceda, hizo los honores de entregar el galardón. Reivindicó que la responsabilidad social ya no puede funcionar como eslogan comercial al defender que «las empresas no solo compiten en el mercado, hoy compiten y responden ante la sociedad». Por último, lanzó la propuesta de incorporar en los planes de contabilidad un activo que mida los niveles de responsabilidad social de cada empresa.

Agrasar recordó que «una empresa no se mide por su tamaño o facturación, sino por la confianza que genera y la utilidad para la sociedad». Hizo alusión a proyectos como la cátedra Camelia, en la que la inteligencia artificial se aplica a la mejora de decisiones clínicas. «Ese es el tipo de innovación en el que creemos, útil, responsable y conectada con necesidades reales», afirmó.

La jornada fue clausurada por Abel Caballero, el alcalde de Vigo. El regidor destacó la relación del Concello con Plexus Tech, que gestiona desde las máquinas de tickets de entrada del ayuntamiento hasta las citas telemáticas o la intranet municipal. Caballero cerró el acto con un reconocimiento personal a la familia Agrasar y al tejido empresarial de la ciudad, al que calificó como «el corazón de Vigo».