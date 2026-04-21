La CIG convoca una huelga en el sector del metal «ante las propuestas regresivas de la patronal» en la negociación de los acuerdos provinciales

Los más de 40.000 trabajadores del metal y del comercio del metal de la provincia de Pontevedra están convocados a una jornada de huelga el próximo 7 de mayo organizada por la CIG. En el marco de la negociación de los nuevos acuerdos provinciales, el sindicato se moviliza en señal de rechazo a «las propuestas regresivas del empresariado».

Un día antes de la décima reunión de la mesa negociadora del convenio del metal, la CIG argumenta que «el inmovilismo» de la patronal imposibilita llegar a un puerto común. La última propuesta de las empresas es un acuerdo a cuatro años con una subida salarial del 13%. «La mejora de los sueldos tiene que ser uno de los fundamentos para poder avanzar, teniendo en cuenta que la patronal pretende una revisión salarial sin atrasos y con un tope del 2%, cuando el IPC ya está en un 3,5%», defiende Anxo Lúa, secretario comarcal de CIG-Industria de Pontevedra.

Otros aspecto que reclaman es la mejoría de las condiciones laborales, fundamentalmente en el sector naval, para paliar el estrés térmico que padecen los empleados como consecuencia de las altas temperaturas registradas durante el verano. También garantizar la subrogación y «terminar con las interminables cadenas de subcontratación, que en caso del naval están disparando la siniestralidad laboral y los accidentes graves», según detalla Xulio Fernández, secretario comarcal de CIG-Industria de Vigo.

En consecuencia, la central sindical se manifestó este martes, junto a personas delegadas y trabajadores del sector, delante de Atra —una de las compañías que participan en la negociación— en la calle Príncipe de Vigo, donde se anunció la convocatoria de paro. En la protesta también participaron los afectados por el acuerdo del comercio del metal, un convenio diferente «caducado desde hace año y medio». En este caso, las reuniones cesaron en enero «tras la pretensión del empresariado de eliminar la cobertura del 100% desde el primer día en las bajas por incapacidad temporal», entre otras decisiones. Ante esta situación, CIG-Servizos optó por confluir esta primera jornada de huelga «para reclamar acuerdos dignos».