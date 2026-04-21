La caída en la demanda lastra la producción de coches en España, que cae un 2,9% en el primer trimestre

Las fábricas de automoción españolas redujeron un 2,9% su producción de vehículos en el primer trimestre del año. Fueron un total de 573.529 unidades fabricadas, casi tantas como las que produjo en todo el año solo la factoría de Stellantis Vigo, su récord histórico. La caída es debido a la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos y a la baja demanda de los países receptores de los vehículos fabricados en España, principalmente en Europa, según detalla la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac). Unos motivos que se suman al impacto de los fuertes temporales del inicio del año, que llegaron a parar plantas como la de Balaídos.

Con los datos de marzo, las plantas automovilísticas consiguieron aumentar un 1,1% sus producción respecto a hace un año consolidando 211.028 unidades en el último mes. En relación con la tipología de vehículos, los turismos, con 170.788 unidades, experimentaron un crecimiento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que el dato interanual baja un 4,1% hasta 455.464 turismos.

Por otro lado, los vehículos comerciales e industriales se anotaron un crecimiento del 3,1% con respecto a marzo de 2025 con 40.240 unidades y, en todo el trimestre, crecen un 1,9%, hasta llegar a los 118.065 vehículos, con la planta de Vigo y sus furgonetas K9 como punta de lanza.

Electrificados

En cuanto a la producción por fuente de energía, en el primer trimestre se han registrado 245.089 vehículos de combustibles alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos), con un aumento del 5,7% en términos interanuales y el 42,7% de la producción total acumulada del año, lo que se corresponde con un aumento de 3,5 puntos porcentuales en comparativa con hace un año.

En relación con los vehículos electrificados (BEV+PHEV), España produjo en el primer trimestre 52.121 vehículos, un 10% menos que en febrero de 2025, situándose la cuota en un 9,1% (-0,7 puntos porcentuales). Por su parte, las fábricas ubicadas en España produjeron 18.229 vehículos enchufables, un 7,9% menos que marzo de 2025.

«El mes de marzo asistimos a una recuperación puntual de la producción en un entorno de adaptación de las fábricas y a la introducción de nuevos modelos. Aunque el dato mensual es positivo, el momento de transición en el que estamos inmersos y la moderación de la demanda en los principales mercados europeos no permite prever un crecimiento de la producción este año respecto a 2025», ha explicado el director general de Anfac, José López-Tafall.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, España ha registrado un total de 480.406 entregas en el extranjero, lo que supone un recorte del 5,2% sobre el mismo periodo en el año anterior. En marzo, el descenso fue del 3,1%, hasta contabilizarse 176.765 unidades.

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Por destinos de exportación, Europa concentró el 93,7% del total, 0,7 puntos porcentuales menos que en marzo de 2025 con un total de 165.597 modelos. Lidera Alemania, con 31.277 exportaciones (+8,1%), seguido de Francia con 27.045 unidades (-23,6% frente a marzo del 2025) e Italia con 25.504 unidades (+4,8%).