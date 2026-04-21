Billetes de avión más caros y nuevas subidas en el horizonte por el encarecimiento del queroseno

La guerra de Irán no deja de hacer mella en el bolsillo del consumidor. El bloqueo en el estrecho de Ormuz marca el precio de los combustibles en un momento en el que los turistas preparan sus vacaciones de verano. Así, el precio de los billetes de avión ya ha sufrido incrementos debido al encarecimiento del queroseno.

Fuentes del sector explican que el 30% de los gastos de una aerolínea responden al combustible. De ahí que algunas compañías aéreas ya estén repercutiendo ese incremento de precio del queroseno -que ahora se paga al doble- a la tarifa de sus billetes, según relata a Levante-EMV, Eva Blasco, presidenta de la World Travel Agents Associations Alliance (WTAAA).

Por ejemplo, Volotea aplica lo que han denominado ‘Compromiso de viaje justo’. "Si los precios del combustible superan el nivel de referencia, podremos aplicar un cargo de hasta 14 euros por pasajero y por vuelo. Si bajan, reembolsaremos hasta ese mismo importe máximo", señala la aerolínea.

Volotea ha activado esa cláusula, que aplica a todas sus reservas realizadas desde el 16 de marzo de 2026 "hasta nuevo aviso".

"Ajustamos los costes de combustible de manera limitada y proporcionada solo cuando situaciones extraordinarias lo hacen absolutamente necesario, como la situación actual en Oriente Próximo".

Si el precio del petróleo sube, el precio del billete también, aunque el cliente ya lo haya adquirido. El modo de proceder de la compañía es revisar los precios del combustible siete días antes de la salida del vuelo. Si el precio ha subido, cargará al viajero un extra (nunca superior a 14 euros), si ha bajado, se lo reembolsará.

Desde Facua-Consumidores en Acción han pedido a Consumo que investigue este recargo, ya que considera que se trata de una "cláusula abusiva y contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios".

Comprar ya los billetes

Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha lanzado un aviso a los viajeros que estén preparando sus vacaciones de este verano: comprar sus billetes antes de que el precio se dispare.

"El precio del queroseno de aviación se ha duplicado frente a los niveles que tenía justo antes de comenzar el conflicto", explica Gándara. "De cara a la posible traslación en los precios de los billetes, es importante recordar que al menos las grandes compañías aéreas que operan en España tienen contratos de cobertura que le aseguran para los próximos 6 u 8 meses hasta el 80% de su consumo de queroseno a un precio similar al que existía justo antes del conflicto, de forma que solamente están expuestas a la altísima volatilidad en el 20% restante, lo que les ayuda a mitigar al menos en el corto y medio plazo estos incrementos".

No obstante, Gándara insiste en que "de cara a este verano, lo recomendable es que quienes todavía no han comprado su billete, lo hagan lo antes posible, porque de continuar esta situación, esas coberturas ya dejarían de tener la misma efectividad y no es descartable un escenario en unos meses de una subida en los precios", concluye. Aunque Gándara habla de "unos meses", el caso de Volotea revela que ya lo están haciendo.

Mientras, el asunto del suministro preocupa menos a las compañías españolas, que a las del resto de Europa. Fuentes del sector han asegurado que las aerolíneas en España no tienen problemas, de momento, ya que el país refina más del 80% del petróleo que recibe. Si el conflicto se resuelve pronto, la recuperación aún tardará, pero si no se soluciona "será una hecatombe para el sector", alertan.

Un problema "clave" a dilucidar por parte del sector es si podrán venir turistas de zonas como el norte de Europa, Reino Unido o el sur de Italia, que, a diferencia de España, "tienen serios problemas para el refinado de queroseno".

Sin riesgo inmediato

No obstante, para calmar las aguas, la Comisión Europea ha lanzado este lunes un mensaje de cierta tranquilidad. Desde la presidencia han asegurado que no detecta riesgo "inmediato" de desabastecimiento de queroseno en la Unión Europea, en vísperas de una videoconferencia extraordinaria de ministros de Transporte para analizar el impacto de la situación en Oriente Medio.

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"Aunque la UE no se enfrenta a escasez de combustible, el aumento de los precios, que afecta especialmente a la aviación, sigue ejerciendo presión sobre el sector. Las medidas ya adoptadas por los Estados miembros subrayan la necesidad de un enfoque coordinado, proporcionado y compatible con el mercado único a escala de la UE", indicó la presidencia chipriota del Consejo de la UE.