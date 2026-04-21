Alimentación y motor concentran casi la mitad de la facturación de la industria gallega, que lidera en España en confección y madera

La especialización productiva salvó a Galicia de un desplome mayor de la economía por el zarpazo del coronavirus. Mientras el Producto Interior Bruto (PIB) nacional menguó el 10,9% en 2020, el de la comunidad retrocedió el 8,9%, la cuarta caída menos intensa en aquel convulsísimo año por detrás de Aragón (8,5%), Castilla y León (8,6%) y La Rioja (8,7%). Jugaron a su favor la menor dependencia del turismo extranjero, bloqueado a cal y canto por las restricciones a la movilidad; y la resiliencia de dos grandes industrias: la alimentación, considerada una actividad esencial, y la automoción, con un inesperado buen comportamiento de ventas y exportaciones, a pesar de que tampoco lo tuvo nada fácil por los cierres temporales de fábricas en Europa y el correspondiente impacto para las empresas de componentes.

El ADN manufacturero y la internacionalización de la economía regional no se entenderían sin ambas actividades. Entre las dos concentran cerca de la mitad de toda la cifra de negocio de la industria, que en 2024 alcanzó los 52.679 millones de euros, según el balance que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). De cada 100 euros de la facturación del sector en el país, 6,2 euros corresponden a fábricas gallegas. El volumen de ventas se desinfló por segundo ejercicio consecutivo. Mermó el 3,4% en comparación con 2023 (54.541 millones de euros) y el 10,4% respecto al máximo histórico de 2022 (58.812 millones) por la normalización de los precios tras la gran crisis energética y de materias primas desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania.

La alimentación fue una de las patas de la industria que más sufrió las consecuencias de la guerra. La mayoría de las explotaciones se asomaron al abismo de la falta de rentabilidad. Uno de los casos paradigmáticos vino de los productores de piensos, asfixiados por la falta de maíz ucraniano. Aun así, en todo este tiempo aguantó a la cabeza del ranking del sector en Galicia. En 2024 rebasó los 11.800 millones de euros, un 0,6% por debajo del año anterior. La caída en el caso del motor fue algo mayor, del 4,3%, hasta los 10.594 millones de euros.

Electricidad y gas se mantuvieron en el tercer lugar con una cifra de negocio de 5.676 millones de euros, aunque la diferencia con 2023 es abismal: una caída de casi el 29% (7.975 millones). Ejemplifica a la perfección la espiral inflacionista de aquellos años posteriores al conflicto a las puertas de Europa. Los fabricantes de productos metálicos sí lograron una destacable subida de la cifra de negocio. Creció el 6,7%, con un récord de 3.118 millones de euros.

También aumentó la facturación de la confección de ropa. Llegó a los 2.084 millones de euros, lo que supone un alza del 3,6%. Ninguna otra comunidad registra un saldo tan elevado en esta rama de la industria de la moda. Galicia es la principal potencia regional en elaboración de prendas de vestir con cerca del 40% de la facturación. A mucha distancia aparece Cataluña, que rondó los 1.300 millones de euros.

Esa misma posición tiene la industria gallega de la madera y el corcho: 1.733 millones de euros, el 19% de las ventas nacionales. Es otra excepción en los números rojos generales con un avance del 1,8%.

Músculo industrial

La cifra de negocio de la metalurgia gallega se redujo el 11%, con 1.733 millones de euros; el 3,2% creció la fabricación de bebidas (1.498 millones); La fabricación de otros productos minerales no metálicos se dejó el 5,9% de la facturación (1.325 millones); reparación e instalación de maquinaria y equipo repuntaron el 34,3% (1.183 millones); y cerca del 70% la fabricación de otro material de transporte, donde se integra el naval (1.142 millones de euros).

En el resto del músculo manufacturero de Galicia sobresalen la fabricación de maquinaria y equipo (884, 7 millones); los productos de caucho y plástico (859,7 millones); recogida, tratamiento y eliminación de residuos (835,3 millones); industria química (786,1 millones); papel (607,4 millones); muebles (482,4 millones); fabricación de material y equipo eléctrico (356 millones); captación, depuración y distribución de agua (321,8 millones); y productos farmacéuticos, que afloran uno de los mayores incrementos de facturación de toda la industria en Galicia en 2024, el 22% (267,7 millones).