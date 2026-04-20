La viguesa Navaleva gana un contrato de 45 millones para suministrar las cinco nuevas embarcaciones petroleras de la Armada

Hace ya varios años que la Armada puso en marcha un plan para renovar toda la flota que forma parte de su tren naval: el conjunto de embarcaciones auxiliares menores que operan en los puertos y las bases españolas para apoyar a los buques de combate. Aquí se incluyen remolcadores, empujadores de submarinos, gabarras y también las petroleras autopropulsadas. Las míticas Y-221, Y-222, Y-231, Y-251 e Y-255 que operan en Ferrol, Cartagena y San Fernando.

Se trata de barcos veteranos, dados de alta entre 1981 (las tres últimas) y 1991 (las dos primeras), para los que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de noviembre, al fin, su ansiada jubilación, con la aprobación de un acuerdo marco para adquirir cinco nuevas unidades que tomen el relevo. Un contrato que se ha adjudicado por 44,9 millones de euros a la viguesa Navaleva, asentada en el número 18 de la calle Areal y dirigida por Jesús Villacañas, exCEO de Metalships.

La compañía se encargará de suministrar las nuevas petroleras que abastecerán de combustible a los buques militares de la Armada, claves también a la hora de vaciar los depósitos de las naves que vayan a ser sometidas a trabajos de mantenimiento o periodos de obras y volver a rellenarlos una vez estos concluyan. Se trata de cuatro embarcaciones de al menos 600 metros cúbicos de capacidad y una quinta específica para operar con los submarinos de la clase S-80 en Cartagena (en su caso de 100 m³ o más). Las primeras contarán con una eslora de entre 40 y 60 metros, mientras que la última será de un máximo de 19.

El acuerdo marco se ejecutará durante los próximos cuatro años desde su formalización. Contemplaba un presupuesto de hasta 48,2 millones de euros que la empresa con sede en Vigo ha tirado un 7% a la baja, con el objetivo de llevárselo.

No es el primer contrato de la Armada que gana Navaleva, que se ha adjudicado proyectos importantes a lo largo de los últimos años. Entre ellos, el suministro de los buques multipropósitos Carnota (A-61) y Cartagena (A-62) o el buque de aprovisionamiento logístico de tipo Ro-Ro El Camino Español (A-07). Además de estos encargos, la firma ha llevado a cabo los procesos de renovación integral (refits) de los buques Ocean Dee y Ocean Marlin. En todos estos trabajos ha colaborado con la también olívica Electromecánica Santana, asentada en Teis y muy cerca de la antigua Factorías Vulcano.

Victoria frente a Murueta

Las nuevas petroleras contarán con una vida útil mínima de 20 años, velocidad de al menos ocho nudos, doble casco, doble fondo y capacidad de salir a la mar en menos de 30 minutos, además de estar equipadas con sistemas de bombeo, descarga y microfiltrado pensados para trabajar con distintos combustibles navales.

La compañía viguesa solo compitió en la licitación contra la vasca Astilleros de Murueta, que según consta en las actas de la mesa de contratación fue excluida del proceso por no presentar la documentación técnica exigida para que los organismos técnicos de la Armada pudieran comprobar el cumplimiento de los requisitos.