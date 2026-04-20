Paros
Los sindicatos convocan huelga en las gasolineras para el puente del Primero de Mayo
UGT FICA y CCOO Industria han llamado paros los días 30 de abril y 3 de mayo como medida de presión en la negociación del convenio colectivo
EFE
Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han convocado una huelga en las estaciones de servicio de toda España los próximos días 30 de abril y 3 de mayo, coincidiendo con el puente del Primero de Mayo, con el objetivo de desbloquear la negociación de su convenio colectivo.
Tras meses de negociaciones en los que se habían producido avances parciales, dicen los sindicatos en una nota, la patronal ha dado un paso atrás "inadmisible", al retirar algunas propuestas y poner sobre la mesa una oferta económica "claramente regresiva".
Pretenden topar el Índice de Precios de Consumo (IPC) sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados, lo que traslada de nuevo el coste de la situación económica a los trabajadores, dice la nota.
Y esto no solo supone una "falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector", argumentan los sindicatos, en un momento en el que los precios de los combustibles "siguen disparados" y las empresas continúan acumulando beneficios.
Los dos sindicatos recuerdan en su nota que exigen "un convenio digno" que garantice salarios justos, con un incremento mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%.
También reclaman avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses.
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