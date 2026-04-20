Seis proyectos de la aceleradora gallega del deporte se beneficiarán de una ayuda económica de hasta 75.000 euros

La Business Factory Sport, la aceleradora del deporte gallego, ya ha dado a conocer los seis proyectos seleccionados para participar en la nueva convocatoria de su programa con el fin de contribuir a su validación y desarrollo en el mercado. Quko Tech, Rondo AI, Optimum Grade Response, SoccerSolver, Tribo Solutions y Probillairbot son las startups que comienzan, desde este lunes hasta el próximo 20 de agosto, el plan de aceleración en formato híbrido.

«Durante el programa, las empresas contarán con sesiones individuales estratégicas semanales para realizar un seguimiento continuo de la evolución empresarial; sesiones de con mentores especializados asignados según necesidad; un bootcamp presencial en Vigo de cuatro días que incluirá talleres formativos adaptados a su itinerario de desarrollo; y sesiones de ecosistema grupales con casos de éxito, prácticas de pitch y masterclass», apuntan desde la aceleradora.

Las seis finalistas recibirán una subvención a fondo perdido del Igape de 25.000 euros. Además, tienen la posibilidad de optar a una inversión directa de hasta 50.000 euros gracias a Xesgalicia, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo gallega. Cada empresa, por tanto, podrá percibir una cuantía económica total de hasta 75.000 euros.

Todas ellas cuentan con un producto mínimo viable y lucharán por crear una estrategia que les permita captar clientes. También desarrollarán una prueba de concepto en un contexto real con una de las más de veinte entidades tractoras participantes con el fin de dar respuesta a uno de los retos de innovación y emprendimiento definidos por el Consejo de Entidades de la BF Sport y las organizaciones. Entre ellas, destacan el Real Club Celta de Vigo, el RC Deportivo de la Coruña, Abanca o la corporación Hijos de Rivera.

Las seis finalistas

De los seis proyectos finalmente seleccionados, tres son gallegos. El ecosistema tecnológico diseñado para deportes de pala, como piragüismo y remo, de Quko Tech (Cangas) fue una de las iniciativas que captó la atención de los expertos. Permite monitorizaren tiempo real los entrenamientos. Probillairbot (Chapela) es un sistema de billar que permite jugar partidas a distancia mediante una aplicación y el uso de maquinaria automatizada. Tribo solutions-Nadus (Oleiros) es una plataforma integral de gestión de escuelas de natación diseñada para centralizar y optimizar procesos académicos, administrativos y de comunicación.

A nivel nacional, consiguieron entrar en la aceleradora la cántabra Optimum grade Response (OGR), que analiza el rendimiento de los futbolistas en tiempo real para mejorar la propia técnica; la canaria SoccerSolver, un software de inversión con inteligencia artificial que ayuda a los clubes de fútbol a mmaximizarsus beneficios en el mercado de fichajes; y la valenciana Rondo AI, que analiza el comportamiento de los fans en decisiones comerciales para aumentar tanto su fidelidad como los ingresos.