Finsa se alía con El Corte Inglés e IKEA para crear un sistema de reciclaje de muebles y colchones

Al igual que el papel y el cartón, el vidrio, los aparatos eléctricos y el textil, la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular abre el camino a la recogida selectiva de los desechos peligrosos y voluminosos del hogar, «incluidos los colchones y los muebles». Es una obligación para los servicios municipales desde el 31 de diciembre de 2024, a la espera de que el Gobierno saque la norma específica «para su adecuada gestión». Entre otros fines, se establecerán «objetivos y medidas de prevención de residuos, en concreto, la reducción de la generación de estos residuos mediante el fomento de la prolongación de la vida útil de muebles y enseres, la reutilización, una mejora en su gestión fomentando la preparación para la reutilización y el reciclaje, al objeto de reducir su eliminación especialmente en vertedero», como adelantó el Ministerio para la Transición Ecológica en la consulta pública previa para la elaboración del real decreto, que buscará también «medidas de sensibilización y concienciación destinadas a los consumidores» y las exigencias a los propios productores y vendedores.

Para «anticiparse al despliegue del nuevo marco normativo», la gallega Finsa, El Corte Inglés e IKEA acaban de aliarse para impulsar la creación de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada de productos (scrap), un «ecoembes» para muebles y colchones que ya no se usan. Dan este paso adelante para «promover un modelo eficiente, trazable y transparente» que contribuya «de forma activa» al avance de la economía circular en España, «ofreciendo una respuesta coordinada a uno de los principales retos en materia de residuos». En los próximos meses definirán «el modelo jurídico, financiero y operativo» del scrap, que abren «a otras empresas que quieran adherirse».

Las tres compañías quieren aunar a toda la cadena de valor, desde los fabricantes, a distribuidores, pasando por consumidores y las administraciones, en «un espacio de colaboración» para «desarrollar un sistema capaz de dar una respuesta eficaz a la recogida, tratamiento y gestión de los residuos voluminosos».

Vidas sin fin

La maderera gallega tiene ya mucha experiencia en dar una segunda vida a la materia prima. «La madera tiene un ciclo de vida sin fin; una vez que la recuperamos y tratamos, vuelve a cobrar vida en nuevos productos una y otra vez», explica Juan Carlos Moure, director de Evolta, la división de recuperación y reciclado de Finsa. «Después de varias décadas recuperando y transformando madera, tenemos el convencimiento de que este scrap contribuirá a reforzar el ecosistema de recuperación y valorización que ya existe en nuestro país —añade—. Facilitará la segregación y recogida selectiva, garantizando que la madera regrese siempre a la cadena de valor del mueble de forma sostenible, a través de un proyecto compartido y abierto a la participación de otras empresas».

En El Corte Inglés entienden la economía circular y la valorización de residuos «como elemento clave» de su estrategia medioambiental. Por ello, consideramos fundamental impulsar iniciativas compartidas, como un sistema colectivo de gestión de residuos voluminosos, que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente, responsable y trazable, alineada con nuestro compromiso con la reducción del impacto ambiental y la colaboración con los distintos agentes del sector», indica Francisco Núñez, responsable de Medioambiente de la cadena de grandes almacenes.

«Como empresa responsable que busca crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, en IKEA estamos convencidos de que cuantas más empresas se sumen a esta asociación, el alcance y resultado será mucho mayor», explica Eva Mengs, directora de Sostenibilidad de IKEA Ibérica, con la pretensión de co-crear un scrap «que ofrezca las mejores soluciones en la gestión de los residuos voluminosos generando impacto positivo desde el primer día».