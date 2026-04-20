Patronal pontevedresa
Cebreiros defiende la capacidad de las empresas para adaptarse a la crisis por la guerra y apela al optimismo: «El futuro no se adivina, el futuro se prepara»
El presidente de la CEP reitera una vez más la necesidad de «una plena consecución» del Corredor Noroeste y la salida sur con Portugal
La guerra en Oriente Próximo ahonda en la marea de incertidumbre que persigue desde hace años a la economía global. Pero la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) huye del pesimismo. «Más allá de las dificultades hay algo que sigue funcionando muy bien. La capacidad de nuestras empresas para adaptarse, para innovar, para abrir mercados y para encontrar nuevas maneras de hacer mejor las cosas», subrayó su presidente, Jorge Cebreiros, en la clausura este lunes de la primera asamblea general de la entidad este año. Ese, dijo, «es el verdadero valor de nuestro tejido empresarial». «Desde la Confederación queremos asistir en la fuerza de la colaboración porque el futuro no se construye en solitario, se construye en conjunto», apeló el máximo representante de la patronal provincial, insistiendo en su mensaje contra el derrotismo: «El futuro no se adivina, el futuro se prepara».
Cebreiros valoró positivamente todas las medidas desplegadas por el Gobierno central y la Xunta para ayudar al tejido productivo a superar este nuevo bache y, como en anteriores comparecencias, apuntó al absentismo laboral como uno de los «problemas estructurales» ahora mismo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La CEP no se olvida de sus también habituales reivindicaciones en materia de infraestructuras. Exige «la pena consecución» del Corredor Noroeste y la salida sur con Portugal. Tener «una red de infraestructuras eficiente» es lo que permite, recuerda, «competir en igualdad de condiciones» con otros territorios.
«Llevamos años defendiéndolo y seguiremos haciéndolo con firmeza y con argumentos porque no estamos hablando de una obra más. Estamos hablando de competitividad, de sostenibilidad y de futuro», defendió Jorge Cebreiros, que presenta la apuesta por el tren como «una decisión inteligente y una necesidad empresarial».
En la asamblea se trataron las cuentas de 2025, que dejan otro paso adelante en la fortaleza financiera de la institución con un alza del 23% en el patrimonio neto y 15% más en la ejecución. Por ahí seguirá el camino, según avanzó César Sánchez-Ballesteros, tesorero, con la mirada puesta en la captación de más proyectos.
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