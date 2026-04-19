Más de 70 empresas gallegas captan 65 millones de euros en ayudas del CDTI para tecnologías disruptivas

El tejido empresarial gallego goza de buena salud a nivel de innovación. Así lo demuestran las últimas ayudas concedidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en este caso vinculadas a proyectos de I+D en cooperación para tecnologías disruptivas alineadas con los ámbitos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP, por sus siglas en inglés). Así, un total de 72 empresas gallegas participan en 42 proyectos que movilizarán un presupuesto de 106,6 millones de euros. En la propuesta de resolución provisional se adjudican 64,7 millones de euros en subvenciones.

La convocatoria buscaba asociar a empresas para encontrar tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos. Con la resolución provisional se aceptaron 102 proyectos cuyos integrantes perciben 149,1 millones para desarrollar las iniciativas propuestas hasta 2028. En total movilizarán 235,6 millones de euros. En el apartado de denegadas se quedaron fuera 172 iniciativas.

Los proyectos aprobados con sello gallego están liderados o participados por firmas de las cuatro provincias, pero solo en uno de ellos el consorcio está formado por empresas exclusivamente de la comunidad. Es el liderado por la coruñesa Cofrico, que busca desarrollar «soluciones de bombas de calor de ultra alta temperatura para la descarbonización industrial» y que cuenta entre sus socios con las también coruñesas Gradhoc Smart e Ignacio González Montes y las pontevedresas Integasa y Snop Estampación. El proyecto es de 2,5 millones y la ayuda asciende a 1,3 millones.

Vigo y su área

En lo que respecta a las firmas Vigo, la telco Optare Solutions destaca con su participación en un total de cuatro iniciativas con un presupuesto de 9,9 millones y 5,6 millones en ayudas. En una de ellas participa junto a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que lidera un proyecto sobre «buques pesqueros digitales seguros» junto a la también olívica Main Solutions, la gallega Fish & Food Technology y la valenciana 5g Communications For Future Industry Verticals.

También de la comarca de Vigo resultaron beneficiadas otras empresas como las porriñesas Fish Farm Feeder y Engranor, que participan con la viguesa Hypnon Programming en un proyecto de 1,6 millones aplicar IA y robótica a la acuicultura; la viguesa Atlanthy, para investigar junto a Kerionics soluciones para producir hidrógeno renovable en la industria química con un presupuesto de 1,1 millones; la mosense PMA Nutrigras con la gallega Arteixo Química, en una iniciativa de 2,1 millones; la también olívica Inprosec, con casi 3 millones para telecomunicaciones avanzadas; Emenasa, la auxiliar del naval que investigará sobre «nueva sensórica para predecir la calidad y seguridad de los alimentos» por 3 millones junto a otras cuatro firmas; o la viguesa Insati Innovation, para «tecnologías estratégicas para la hospitalización a domicilio», por 3,2 millones, entre otras.

Destaca también Sparc Foundry, la empresa de chips fotónicos de Vigo, que vuelve a captar apoyos para profundizar en la investigación de semiconductores, en este caso vinculados a las «comunicaciones automotrices». Es un proyecto de 2,08 millones, que recibe casi 1,6 millones en ayudas, y lo desarrollará en colaboración con la valenciana VLC Photonics y la madrileñsa KDROC.

Por volumen de presupuesto, los proyectos más imporantes con sello gallego son de 3,9 y 3,6 millones. El primero, con una subvención de 2,1 millones, es para investigar tecnologías sostenibles y circulares para toda la cadena de valor de residuos textiles en españa, en el que participan la viguesa Copo y la coruñesa Nanocel; el segundo, con 2,3 millones de ayuda, se centrará en técnicas avanzadas de infusión e inyección de piezas de composite para aeronáutica, naval y automoción, en el que participa la marinesa Amura con otras cuatro firmas españolas.

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Entre las grandes compañías asentadas en Galicia (a mayores de las ya mencionadas) que lograron ayudas en esta convocatoria del CDTI se encuentran Norvento, Televés, Finsa, Clun, Exlabesa, Viña Costeira o GRI Towers. Galicia muestra músculo innovador.