«Galicia ya no es un apéndice, es un centro de negocios real con transacciones de primer nivel»

Ramón Ozores Canella es, desde el pasado mes de enero, socio director de Lener en Galicia. Y no solo eso, porque la compañía ha confiado al abogado vigués la dirección nacional del área Procesal Concursal. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asesoría Legal en Finanzas por Icade, Ozores suma casi tres décadas de experiencia, durante las cuales ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en operaciones mercantiles y financieras, mercado de capitales y procesos de reestructuración empresarial, así como en litigios empresariales

—¿Por qué ha dado el salto a Lener y qué aspira a conseguir?

Lener es un despacho de abogados y economistas, cuenta con más de 300 profesionales distribuidos en seis oficinas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Valladolid y Vigo. Su presencia en Vigo se remonta a hace más de veinte años y ha participado en operaciones muy relevantes, como sabe. El equipo es multidisciplinar desde el punto de vista del derecho, asesoramos a empresas en todas las ramas del derecho empresarial, con la ventaja de contar con un equipo de economistas. Estamos muy orientados a las operaciones de reestructuración, ya sean por reordenación empresarial como de la deuda.

—Entonces son dos los tipos de reestructuraciones que se están haciendo ahora.

Sí. Están, por un lado, las que se realizan mediante fusiones, transmisiones, venta de activos o traspaso a otra sociedad por motivos fiscales. Por otro, hay operaciones para ordenar tu deuda de tal forma que seas capaz de hacerle frente. Para ello hay que negociar con acreedores, normalmente financieros, pero también muchas veces con acreedores comerciales, para llegar a una nueva calendarización de la deuda. Yo tengo una experiencia de más de 25 años con un perfil que interesó mucho a Lener, que tiene ahora una clara apuesta por Galicia.

—Como que está de moda...

Hay muchas firmas tanto nacionales como internacionales que intentan entrar en Galicia desde hace tiempo, hay un foco puesto en Galicia, donde hay seguramente unos 50 millones de euros anuales en honorarios legales. Y, además, es evidente la clara evolución del tejido empresarial gallego, que ahora es mucho más sofisticado. Podemos poner como ejemplo el sector pesquero, que ha dejado de ser algo de dos amigos que compraron un barco y sacan pescado a ser corporaciones que hacen operaciones mercantiles de todo tipo y que requieren un asesoramiento más especializado.

—Entonces hay una evolución en paralelo de esa sofisticación de la empresa gallega con la proliferación de despachos más especializados.

Exacto, la propia evolución del mercado. El tejido empresarial gallego de hace 20 años no tiene nada que ver con el actual y por tanto las firmas de servicios actuales no tienen nada que ver con las que había hace 20 años. Las compañías nacionales de primer nivel todas tienen el ojo puesto en Galicia, que ha dejado de ser una especie de apéndice a un centro de negocios real con operaciones de primer nivel. Se hacen transacciones millonarias con abogados muy especializados, ahí está el interés de Lener en Galicia.

—¿Qué diferencia hay entre un concurso de acreedores a día de hoy al de hace dos décadas?

La idea es que el concurso no sea un fracaso, sino una herramienta. Se trata de ver compañías que están en momentos de tensión y ver cómo ayudarles a liberar esa tensión, y los mecanismos de la ley concursal son una ayuda. Antiguamente solo veías concursos que se iban a la basura, la ley concursal era una trituradora de empresas. Una de esas herramientas son los planes de reestructuración, por ejemplo, o las transmisiones de unidades productivas. Yo he visto desaparecer empresas que hoy en día se hubiesen salvado sin ningún género de dudas. Hay una cultura de la anticipación en el asesoramiento empresarial, y eso es fundamental.

—Ahora, salvo excepciones, la mayoría de las reestructuraciones o concursos son en empresas de tamaño más reducido, además de los de personas físicas.

Sí, los antiguos concursos de acreedores han descendido muchísimo. Han aumentado mucho y se prevé que aumenten mucho más, tanto a nivel nacional como en Galicia, los planes de reestructuración. Hay un hecho clave que es el vencimiento de los préstamos ICO, casi imposibles de renovar. Y a raíz de esto se están produciendo tensiones en empresas que contaban con un oxígeno ICO que ahora se acaba.

—¿Algún sector o sectores que estén despuntando más que otros?

El pesquero y todo lo orientado al mar, y también todo el ecosistema logístico. La industria auxiliar del automóvil sigue siendo pujante y las exigencias de esta industria hacen que las compañías proveedoras tengan que tener unos estándares de calidad y unas estructuras muy bien definidas y muy avanzadas. Destacaría también la construcción, la energía o el sector hotelero. Otros más tradicionales como el del granito no han vuelto a recuperar la fuerza que han perdido en los últimos años.

—En lo relativo a la financiación, es la banca tradicional la que sigue sustentando las operaciones. Aquello que se preconizaba de la irrupción del private equity nunca se produjo.

Es banca tradicional, sin duda. Diría que el 95% o el 100% de las empresas gallegas se financia con la banca tradicional. Hay una pequeña parte que cada vez va ganando más espacio, pero muy poco a poco, que utiliza mercados alternativos, como el MARF o el MAB. Pero aquí no hay la cultura anglosajona de financiarte por otras vías.

—¿Y cómo se prepara una operación internacional? Si quiero comprar una empresa logística uruguaya, por poner un ejemplo.

Nosotros también hacemos ese acompañamiento, tenemos colaboraciones con despachos. Yo no conozco la ley argentina, pero sé cómo se compra una empresa.

—¿Debe tener la confianza para decir a un cliente, oye, no compres esto o no hagas esta operación?

Noticias relacionadas

Esa es la clave. Es decir, cuando eres capaz, cuando conoces tanto a tu cliente y el cliente tiene tanta confianza en ti como para confiar una decisión comercial, ahí la has dado, eso es un gran logro. La pregunta que haces es muy buena porque la figura del abogado ha pasado de ser un asesoramiento técnico a un asesoramiento estratégico.