Encuentro entre ambos presidentes
Iberdrola apuesta por modernizar la red eléctrica de Brasil tras la cumbre en Barcelona
El presidente del grupo español anuncia nuevas inversiones para modernizar y expandir la electricidad
Redacción
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se ha reunido con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre bilateral España-Brasil celebrada en Barcelona este sábado 18 de abril. Galán ha destacado la importancia estratégica de Brasil para la compañía y ha reafirmado su compromiso con el país sudamericano.
Iberdrola es actualmente el principal grupo de distribución eléctrica en Brasil, con cerca de 120.000 millones de reales en activos y más de 45 millones de personas conectadas a sus redes. La compañía opera en varios estados, entre ellos Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul, así como en Brasilia.
El grupo español ha invertido en el último año más de 30.000 millones de reales brasileños, consolidándose como el mayor inversor del sector eléctrico en el país. Galán ha anunciado además que Iberdrola continuará ampliando y modernizando sus redes, especialmente en zonas como el oeste de Bahia, con el objetivo de garantizar energía segura, competitiva y limpia tanto para hogares como para la industria agroalimentaria.
A través de su filial Neoenergia, Iberdrola cuenta con presencia en 18 estados brasileños y el Distrito Federal, operando más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución y 8.000 kilómetros de transporte eléctrico, así como 3.600 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.
Iberdrola es además la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las más grandes del mundo, con más de 100 millones de personas atendidas globalmente y una plantilla de más de 45.000 empleados. La compañía mantiene un modelo de crecimiento basado en la electrificación y las energías renovables, con inversiones que superan los 175.000 millones de euros desde 2001.
Con esta reunión, Iberdrola ha reafirmado su papel como actor clave en la transición energética de Brasil, consolidando su presencia y su apuesta por un suministro eléctrico más sostenible y accesible.
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