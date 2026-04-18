Una huelga paraliza la planta de Volkswagen en Portugal, para la que trabajan proveedores gallegos

La planta de Volkswagen en Portugal, para la que trabajan varios proveedores gallegos de automoción, ha sufrido un paro durante la jornada de este viernes. El motivo es que la plantilla se ha unido a la movilización de la Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) en contra de la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de centroderecha y que actualmente está estancada en las negociaciones con sindicatos y la patronal.

«El costo de vida aumenta, el pueblo no aguanta», «El Gobierno es amigo de los patrones» y «No vamos a desistir, la reforma va a caer» fueron algunos de los cánticos más repetidos en una marcha por las calles de Lisboa en la que participaron miles de personas, entre los que se encontraban trabajadores de la planta de Palmela.

La manifestación la convocó CGTP, sindicato que no ha estado presente en las últimas reuniones con el Gobierno, y acudieron trabajadores de sectores como el sanitario, trabajo social, profesores y parte de la rama industrial. Entre ellos estaban los trabajadores de Autoeuropa, que según CGTP se adhierieron «de forma masiva» a la protesta.

«El turno de noche, que comenzó a las 23:40 del 16 de abril, no produjo ni una sola unidad, al igual que el turno de la mañana, que comenzó a las 7:00 del 17 de abril, que tampoco contó con las condiciones necesarias para producir. Es previsible que el turno de la tarde tampoco cuente con las condiciones para iniciar la producción», informaron por la tarde.

El paquete

El Gobierno de Luís Montenegro presentó por primera vez su propuesta de reforma laboral el pasado 24 de julio. Según los representantes de los trabajadores, este proyecto desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

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El pasado 11 de diciembre, Portugal fue escenario de una huelga general, la primera en doce años en el país, contra la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo y desde que comenzó el año han sido varias las manifestaciones convocadas por diferentes sindicatos con el mismo propósito.