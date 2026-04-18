Eusebio Novás, copromotor de la empresa que compró Hiperxel, solicita suspender su entrada en la cárcel de una condena por fraude

El juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, en una sentencia emitida en marzo de 2023, condenó a dos años y medio de prisión a Eusebio Novás Hay por un delito contra la Hacienda Pública, así como al pago de una multa de 25.000 euros. El tribunal consideró probado que el arousano «dirigía» un grupo de empresas dedicadas supuestamente a la compraventa de pescado, pero que en realidad emitían y recibían facturas «que no se corresponden a ninguna actividad real» y que servían para obtener devoluciones fiscales «a las que no tenían derecho». Novás formuló recurso y la Audiencia Provincial rebajó la sanción, pero mantuvo la pena de cárcel.

Mediante una providencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitió el nuevo recurso, como han apuntado fuentes del Poder Judicial a FARO y ha comprobado este periódico con el propio dictamen, firmado por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo y Susana Polo (ponente). Y aquí entra la petición formulada ahora por Novás Hay de suspender su entrada en un centro penitenciario; el recurso de reforma ha sido estimado, abundaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esto es, la pena de prisión está, a día de hoy, parada.

Extractos del informe de Fiscalía de Pontevedra (DIP 13/23) sobre el vínculo de Novás con Villamizar y Vinova / LG

Como demostró una investigación de este periódico y constataría después el Ministerio Fiscal —DIP 13/23 de Pontevedra—, Eusebio Novás fue el copromotor de Grupo Vinova —el empresario siempre lo ha negado—, entramado mercantil que adquirió en julio de 2021 la cadena de congelados Hiperxel, que quebraría apenas dos años después. Unas 300 personas acabaron en la calle. Los fondos de capital riesgo que financiaron la compra dieron por perdidos los más de 11 millones que aportaron en calidad de préstamo y de inyección de fresh money.

La representación legal de Novás Hay, nacido en 1985, ha remitido un escrito al juzgado en el que constata que su mandante «ha abonado el primer plazo de la sanción impuesta», y en el que destaca que ha «reconocido el daño causado reconociendo sin ambages su participación en los hechos». «Es indiscutible que disfruta en la actualidad de una vida normalizada y organizada, disponiendo de un puesto de trabajo estable», añade. Por último, recuerda que «el fin último de las penas de prisión es lograr la reinserción y resocialización de la persona que haya cometido un delito», objetivos que ya habría alcanzado.

Notificación del procedimiento contra Novás y Villamizar en Emiratos, en un tribunal de Umm Al Quwain / LG

En enero de 2025, el empresario llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y aceptó una pena de seis meses de cárcel en torno a una trama de facturas falsas por unos hechos ocurridos hace casi una década, en 2016 y 2017. Novás nunca ha constado como parte en la investigación judicial del caso Hiperxel dado que no constaba formalmente como administrador o representante, de ahí que las acciones promovidas por la administración concursal se hayan dirigido solo contra su socio Juan Villamizar. Ambos, como también probó FARO, sí compartieron causa judicial en Emiratos Árabes, precisamente en un procedimiento donde constaban tanto las mercantiles Vinova como Congelados Cíes.

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El arousano tampoco era, sobre el papel, administrador o dueño de las empresas de la trama de las que ha derivado esta sentencia de dos años y medio de privación de libertad. No obstante, tanto el tribunal de Primera Instancia como el Supremo han zanjado que era su responsable último. «No tiene duda esta Juzgadora que quien dirigía y tenía el control efectivo es el acusado Eusebio», decía la sentencia de 2023 del juzgado vigués; «el acusado ostentaba el control de toda esa operativa en la que participó de modo deliberado, a pesar de no aparecer como administrador», sostuvo el Alto Tribunal.