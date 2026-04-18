Cantería gallega para «vestir» con arte el Museo Goya

Francisco José de Goya publicó Los caprichos (1799) cuando transitaba entre el brillante artista oficial de la corte y el pintor más crítico, inquietante y visionario de la España de entonces, que acabaría plasmando Los desastres de la guerra para años después concebir sus Pinturas negras. Las supersticiones, la ignorancia, la hipocresía, los abusos del poder o la corrupción moral son temas que aborda esta serie de 80 grabados; estampas que exhiben la calidad del fuendetodino en el manejo de las técnicas del aguafuerte y la aguatinta, con toques de buril, bruñidor y punta seca. Toda una sátira visual de la sociedad española de finales del siglo XVIII que entremezcla denuncia social, imaginación y oscuridad. Algunos de esos mismos caprichos lucen ya sobre la gran fachada del Museo Goya, en Zaragoza, y lo hacen sobre caliza de la gallega Godoy Maceira.

La firma de O Porriño ha abordado este trabajo bajo la batuta del arquitecto Sergio Sebastián, con dibujos, relieves y distintos acabados en piedra natural que ejecutó durante más de cuatro meses, dando lugar a 126 piezas de 850 kilos que hoy cubren los 160 metros cuadrados del exterior del edificio, propiedad de la Fundación Ibercaja. «Van a perdurar ahí mucho tiempo», apunta el gerente de la compañía, Fernando Godoy, que asegura que es «un prestigio y un orgullo» para la empresa «poder participar en proyectos tan simbólicos como este».

Fase final del montaje de las 126 piezas de caliza elaboradas por Godoy Maceira con grabados de «Los caprichos» de Goya. / FdV

La fachada del Museo Goya muestra un retrato del artista en la parte inferior izquierda, acompañado de un collage de grabados de Los caprichos que se van superponiendo sobre la piedra, caliza trabajada minuciosamente por la firma gallega. Aunque integra un amplio abanico de tonos, este efecto visual no se ha conseguido alternando colores, sino con distintas tallas y pulidos sobre el material. Pero más allá de estas galerías, que contienen 500 obras del pintor aragonés, Godoy Maceira suma y sigue habiendo amarrado pedidos por valor de cuatro millones de euros a ejecutar a lo largo de este año, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Fragmentos de «Los caprichos» de Goya, entre los que se identifica con claridad el capricho nº 26, «Ya tienen asiento», en el centro, y el capricho nº 72, «No te escaparás», en la parte inferior derecha. / FdV

Fuera de España, la empresa mantiene varios «frentes abiertos» que refuerzan su proyección. Entre ellos destaca una plaza en Nueva York de unos 2.000 metros cuadrados que combinará granito negro y gris, mobiliario urbano, bancos y una fuente. La compañía también está suministrando piezas para varias obras en Inglaterra, centradas en elementos singulares, y trabaja en un templo mormón del que no puede ofrecer detalles por confidencialidad. Además, prevé iniciar el mes que viene un proyecto de gran envergadura en los Alpes suizos: un hotel de lujo en el que intervendrá en habitaciones, baños, recepción, bar y restaurante aportando materiales de alta gama.