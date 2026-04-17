Así es la tarjeta de débito de imagin para pagar y sacar efectivo sin comisiones en el extranjero

Cada vez más viajeros buscan formas de evitar las comisiones al pagar en el extranjero. Con la tarjeta de débito de imagin*, es posible realizar compras en comercios físicos en cualquier divisa y retirar efectivo fuera de España con 0% de comisión por parte de imagin. La plataforma 100% digital facilita además gestionar la tarjeta desde el móvil y controlar cada gasto, haciendo del ahorro un agradable compañero de viaje.

¿Qué ventajas tiene pagar en el extranjero con la tarjeta de débito de imagin?

La gran ventaja de la tarjeta viajera de imagin es la eliminación de la comisión por cambio de moneda. Al pagar en tiendas, restaurantes, hoteles o alquiler de coches en cualquier divisa, el usuario se ahorra un 2,5% en países de la Unión Europea con moneda distinta al euro (como Hungría o Polonia) y un 3,95% en el resto del mundo.

imagin no te cobra comisión por pagar con cualquier divisa todos los días de la semana, sin límite de importe ni número de operaciones.

Con tu tarjeta de débito de imagin podrás ahorrar y dedicarte a lo más importante: disfrutar del viaje. / imagin

¿Cuánto dinero puedes ahorrar al pagar tus compras internacionales con la tarjeta de débito de imagin?

Para calcular cuánto puede suponer este ahorro en un viaje real, basta con trasladarlo a situaciones habituales. En una escapada de cinco días a Praga, por ejemplo, con un gasto aproximado de 800€ en comercios físicos, pagar con la tarjeta de débito de imagin* permitiría ahorrar alrededor de 20€ en comisiones.

En un viaje más largo, como una semana en Estambul con 2.000€ de gasto compartido en restaurantes, tiendas o actividades, el ahorro puede alcanzar los 79€. Cantidades que pueden acabar convirtiéndose en una cena extra, una visita cultural o cualquier otra experiencia en destino.

Con la tarjeta de débito de imagin es posible retirar dinero a débito en cualquier cajero fuera de España sin que imagin cobre comisión / imagin

¿Y para sacar dinero en cajeros fuera y dentro de España?

Además de las compras, la gestión del efectivo es clave si queremos ahorrar en nuestros viajes. Con la tarjeta imagin débito, es posible retirar dinero a débito en cualquier cajero fuera de España sin que imagin cobre comisión (puede que la entidad titular del cajero sí cobre su propia tasa por el uso del terminal). Esto supone un ahorro aproximado del 4,5% en países del Espacio Económico Europeo y del 5% en el resto del mundo respecto a las comisiones que suelen aplicar otras opciones del mercado.

En España, la ventaja se extiende a los más de 11.000 cajeros de CaixaBank. Con tu tarjeta de débito de imagin podrás retirar efectivo en cualquiera de ellos sin coste por el uso de los cajeros.

¿Cómo garantiza la app de imagin la seguridad y el control de tus gastos mientras viajas?

La operativa 100% digital de imagin permite gestionar la tarjeta desde la app en tiempo real. En caso de pérdida, el usuario puede bloquearla temporal o permanentemente con un solo clic.

Además, la aplicación envía notificaciones instantáneas de cada movimiento, lo que facilita tener siempre bajo control los gastos del viaje y evitar sorpresas en el presupuesto.

A estas ventajas, se suma que la tarjeta de débito de imagin no tiene comisión de emisión ni de mantenimiento, y la recibes en tu domicilio de forma gratuita.

Vincula la tarjeta al móvil o smartwatch para pagar de forma rápida mediante contactless / imagin

¿Qué consejos ayudan a aprovechar al máximo la tarjeta de débito de imagin cuando viajas?

Para sacar todo el partido a la tarjeta de débito de imagin durante un viaje conviene tener en cuenta algunos consejos prácticos:

Vincula la tarjeta al móvil o smartwatch para pagar de forma rápida mediante contactless.

para pagar de forma rápida mediante contactless. Activa las notificaciones de gasto para seguir en tiempo real todos los movimientos

de gasto para seguir en tiempo real todos los movimientos Selecciona siempre la moneda local en el TPV cuando pagues en el extranjero para que aplicar el tipo de cambio oficial de MasterCard sin comisiones por parte de imagin.

Con tu tarjeta de débito de imagin y siguiendo estos consejos, evitarás cargos indeseados en tus pagos y retiradas de efectivo, podrás ahorrar y dedicarte a lo más importante: disfrutar del viaje.

Para más información, puedes hacer clic aquí.