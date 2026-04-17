El Rey Felipe VI conoce de cerca el nuevo modelo de la gallega Urovesa, el «hermano pequeño» del exitoso Vamtac
La compañía gallega presentó en una campaña de experimentación el Vam TL, evolución de un modelo que produce desde 2018
La gallega Urovesa (URO Vehículos Especiales) fue una de las compañías que participó en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra. El evento sirve para mostrar los distintos avances tecnológicos en puestos de mando, sistemas aéreos no tripulados (UAS), modelos de visión en primera persona (FPV) o municiones merodeadoras, entre otros. Y allí la firma presentó el Vam TL, el hermano pequeño del exitoso Vamtac que captó la atención del Rey Felipe VI, presente en las demostraciones.
El acto tuvo lugar en la Base Álvarez de Sotomayor, en Almería, y según la Casa Real el monarca recorrió las diferentes zonas de experimentación donde se dieron a conocer capacidades tecnológicas aplicadas al combate terrestre. Una de las paradas fue la del Vam TL, donde comprobó en persona las capacidades del vehículo.
Según informan medios especializados como infodefensa o defensa.com, el Vam TL es la evolución del Vamtac LTV, en producción desde 2018. Se trata de un vehículo táctico militar ligero con una masa máxima autorizada de 3,5 toneladas, que podría alcanzar también cerca de 4,5 toneladas, lo que permite incorporar cierto nivel de blindaje balístico. Cuenta con un motor Cummins de entre 150 y 170 CV, transmisión ZF y sistema eléctrico de 24 V.
En el pasado el Ministerio de Defensa lanzó una licitación para los vehículos todoterreno ligeros. En aquella ocasión la adjudicación recayó en la andaluza Iturri, que presentó un modelo basado en un vehículo Peugeot (del grupo Stellantis) cuyo ensamblaje se está realizando la empresa Rodríguez López Auto (RLA) en Ourense. Fue un pedido de 217,6 millones de euros.
Urovesa, que recientemente firmó un nuevo acuerdo con Singapur para entregar 100 vehículos todoterreno Vamtac, está en un momento de plena expansión, tanto a nivel de contratos como de instalaciones, que está ampliando para poder hacer frente al aumento de pedidos vinculados al sector de la defensa.
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