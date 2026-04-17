El nuevo director global de Fabricación de Stellantis pasa revista a la planta de Balaídos
Francesco Ciancia recorrió la fábrica «para conocer de primera mano» la actividad
«Pudo comprobar la robustez de nuestros procesos, la mejora continua en calidad y la capacidad de innovación», dice Alonso Mosquera
El pasado octubre el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, agitó el equipo de dirección la compañía con cambios de calado. Con ello dio entrada a un nuevo jefe para la región europea, Emanuele Cappellano, y también a un nuevo responsable global de Fabricación (Global Head of Manufacturing), Francesco Ciancia. Y si el primero visitó inmediatamente la factoría de Vigo, uno de los buques insignia del grupo, el segundo lo hizo esta semana «para conocer de primera mano» la actividad de Balaídos.
El director de la planta, José Luis Alonso Mosquera, informó de la visita de Ciancia, que estuvo acompañado por el responsable de Fabricación de la región Europa Ampliada, Christophe Montavon, por el director de Fabricación para España, Portugal, Eslovaquia y Serbia, Óscar Fernández Puente, y por otros responsables del grupo y de la planta.
«Pudo comprobar la robustez de nuestros procesos, la mejora continua en calidad y la capacidad de innovación de nuestros equipos», destacó el directivo vigués, que acompañó un post en su cuenta de LinkedIn de varias fotografías.
La visita de Ciancia coincide con el anuncio del récord de ventas en la industria de automoción gallega, trasladado por Ceaga, y sobre todo con el inicio de fabricación de las primeras unidades de la K9 low-cost en el Sistema 2. Se trata de la K9 SCV (smart compact van, furgoneta compacta inteligente, antes conocida como la SCK, smart cost killer, asesina de costes inteligente).
Ciancia llegó de Mercedes-Benz para ocupar el puesto de Arnaud Deboeuf, que dejó la compañía «para seguir otras oportunidades». En realidad, se trataba de un regreso, puesto que ya había estado en FCA desde 2001, con responsabilidades como jefe de producción en Latinoamérica o Maserati o como director de la planta de Kragujevac (Serbia). De hecho, precisamente visitó hace unos días la planta serbia, de la que destacó los «debates muy constructivos sobre el rendimiento operativo y las actividades clave» de la factoría.
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