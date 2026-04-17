«Éxito» en la huelga del sector textil para impedir el avance de un posible convenio estatal

Ante la posibilidad del avance de un convenio estatal que afectaría a alrededor de 200.000 trabajadores del sector del textil y del calzado en el país —más de 35.000 personas en el caso de Galicia—, la CIG convocó este viernes una jornada de paro general en toda la región. Con estas movilizaciones, la central sindical expresa su «total rechazo» al preacuerdo firmado por CC OO, Fetico y la Asociación Retail Textil España (Arte), la nueva patronal de las grandes multinacionales del textil como Inditex, Mango o Primark.

La CIG considera que la propuesta de Arte «precariza salarios y derechos». «Hay que insistir porque, si no, las mejoras que hay —como los cuatrienios que tienen en Lugo y en Ourense del 6% del salario base— se perderían y es una pasta», valora Transi Fernández, secretaria comarcal de CIG-Servizos.

«La huelga está siendo un éxito, una pasada», expresa. Destaca especialmente el «seguimiento monumental» en A Coruña, donde ya se habían realizado dos huelgas previamente por el mismo motivo y continúan este sábado con una adicional. En Vigo, solo por la mañana, «cientos de personas» acudieron a apoyar al sindicato y defender sus derechos laborales. Un dato que Fernández califica como «maravilloso» debido a que «hubo mucha contaminación» en la ciudad olívica, haciendo referencia a que CC OO no respaldaba el paro general al ser una de las entidades que se posiciona a favor del acuerdo de Arte y «UGT solo iba a hacer concentraciones».

La patronal, en cambio, considera que «el convenio de Grandes Cadenas del Comercio Textil busca eliminar las desigualdades entre los profesionales del sector». En este sentido, «el preacuerdo garantiza tanto mecanismos para mantener las condiciones salariales, como incrementos para 2027 y 2028». «Además, cualquier trabajador podrá ver mejoradas las condiciones del convenio por las propias empresas», asegura Bárbara Tagarro, portavoz de Arte. «La mesa de negociación —añade— sigue en marcha. Todas las organizaciones sindicales tienen la oportunidad de contribuir y culminar un texto de referencia para un sector estratégico como es el de las grandes cadenas del comercio de moda, beneficiando a miles de personas en nuestro país».

Objetivo (casi) conseguido

Las patronales y los sindicatos del textil de la provincia de Pontevedra se citaron este mismo día para «revisar el texto» de un convenio provincial ya avanzado y «matizar ciertas cuestiones». El resultado de la reunión fue óptimo: «Ya no hay que darle más vueltas, quedamos el próximo miércoles 22 para firmarlo», confiesa Transi Fernández. La sindicalista manifiesta que existe una «histeria colectiva» por que se publique oficialmente «cuanto antes» en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO), para que prevalezca sobre el de Arte en caso de salir adelante.

Aunque así fuese, la lucha del sindicato continúa, ya que «la cláusula que tiene el preacuerdo de Arte establece que se aplicará a aquellos convenios que finalicen su vigencia». Actualmente, los de las provincias gallegas están caducados. Por tanto, si se aprueba la propuesta de la patronal, pasaría automáticamente a aplicarse en estas zonas.