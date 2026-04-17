El capital riesgo bate récord en España en 2025 con más de 7.000 millones invertidos en 1.041 operaciones

El capital riesgo cerró 2025 con cifras récord en España. Según las primeras estimaciones de la patronal SpainCap, obtenidas a través de la plataforma europea EDC, el volumen total de inversión alcanzó los 7.015 millones de euros en 1.041 operaciones, el mayor registro de toda la serie histórica.

Del total, el segmento de capital privado sumó 5.111 millones de euros distribuidos en 178 inversiones, mientras que el capital semilla movilizó 1.904 millones en 863 operaciones. En este último caso, la cifra supone un aumento del 73% respecto a 2024 y un 37% por encima del anterior máximo histórico, impulsado por el elevado número de rondas superiores a 10 millones de euros en series B y C.

La presidenta de SpainCap, Elena Rico, presentó los datos de la actividad del sector en España durante el Congreso Anual de la asociación, celebrado bajo el lema “40 años impulsando el crecimiento”. La apertura del acto corrió a cargo del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, y la clausura correspondió a Enrico Letta, expresidente del Consejo de Ministros de Italia.

SpainCap destaca que se mantiene el apetito de los fondos internacionales por el mercado español, apoyado en su elevada liquidez y las oportunidades que representa el tejido productivo nacional. En 2025, el capital extranjero aportó 4.110 millones de euros, el 59% del total, en 255 empresas españolas. Las gestoras nacionales, por su parte, invirtieron 2.905,8 millones en 786 operaciones.

Por tamaño de las inversiones, 14 operaciones superiores a 100 millones de euros concentraron 2.622 millones del volumen total invertido en España. El mercado medio, que incluye inversiones de entre 10 y 100 millones de euros, registró 3.039 millones en 118 operaciones, un 37% más que en 2024.

Por sectores, las tecnológicas lideraron la inversión con el 27,4% del total, seguido de industria, con el 16,3%, y el sector sanitario y farmacéutico, con el 13,5%. En número de operaciones también destacó tecnológicas, con 418 inversiones, por delante del sector salud, con 107, y la biotecnología, con 93.

Desde el punto de vista geográfico, las comunidades que concentraron un mayor volumen de inversión fueron Madrid, con el 39% del total, Cataluña, con el 25%, y País Vasco, con el 8%.

El capital captado por los inversores nacionales privados alcanzó 5.598 millones de euros, un 23% más que en 2024, y marcó también un máximo histórico. En paralelo, la desinversión registró una cifra estimada, a precio de coste, de 4.562 millones de euros en 476 operaciones, un 25% más que el año anterior. Según SpainCap, esta evolución responde a la reactivación de la rotación de cartera de las firmas de capital privado. El principal mecanismo de salida fue la venta a terceros, con el 46% del volumen, seguida de la venta a otra entidad de capital privado, con el 26%.

Nueva dirección en la patronal

SpainCap incorporó además a cinco nuevos miembros a su junta directiva: Abe Capital, Clave Capital, JME Ventures, Portobello Capital y Proa Capital. La organización ha renovado a su presidente con el catalán Enrique Tombas, socio fundador y presidente de Suma Capital, mientras que las vicepresidencias han recaído en Alejandro Díaz Ayas, socio fundador de Nexxus Iberia, y Lourdes Álvarez de Toledo, socio de JME Ventures.

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Tombas antes de fundar Suma Capital en 2007 desarrolló su carrera profesional en diferentes entidades financieras como WindCorp, Banco Urquijo o Banco Intesa-Sanpaolo, acumulando una experiencia de más de 30 años en capital privado y banca de inversión. También fue miembro de la junta directiva del FC Barcelona, desarrollando sus funciones como vicepresidente económico y tesorero de la entidad entre 2015 y abril de 2020.